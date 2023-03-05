Hatay'da depremzedelere içme suyu dağıtımı aralıksız sürüyor.

AFAD koordinasyonunda Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesine (MOBSAN) kurulan lojistik merkez, "asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da yaraların sarılmasına katkı sunuyor.

Bölgeye sevk edilen su, gıda, giyecek, hijyen ürünü gibi birçok farklı kategorideki yardım, merkezden ekipler aracılığıyla depremzedelere ulaştırılıyor.

Afet nedeniyle kentte lojistikten sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, çok büyük bir afetle mücadele edildiğini söyledi.

Depremin ardından ilk önceliklerinin vatandaşların kurtarılması olduğunu aktaran Memiş, şu anda da hasar tespit çalışması, enkazların kaldırılması, çadır dağıtılması gibi birçok işlemin eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.

Memiş, kentte dağıtılan çadır sayısının 100 bini geçtiğini dile getirdi.