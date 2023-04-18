Deprem bölgesi bayramı buruk karşılıyor. Binlerce can kaybı, yüzbinlerce yıkık bina, halen kaldırılmamış enkazların gölgesinde, her anlamda zor bir bayram gelirken bayram ziyaretleri için Hatay'a yoğun bir dönüş yaşanıyor.

Hatay'da mevcut enkazın yarısı kaldırıldı. Bunun yanısıra konteyner kentlerin oluşturulması, çadır sayılarının arttırılması ve özellikle Ramazan Bayramının da gelmesiyle birlikte Hatay'a geri dönüşlerde büyük bir yoğunluğun mevcut olduğu görülüyor.

Gerçtiğimiz haftalara oranla bayramın da gelmesiyle Hatay'a geri dönenlerin sayısında yoğun bir artış var. Sıcak havaların giderek depremzedeleri zorlayacağı belirtilirken su, hijyen malzemesi, yazlık kıyafet gibi yardımların sürdürülmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

(Yenigün Haber Merkezi)