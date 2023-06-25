2023 Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler için Hatay ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu veriler, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerine ve en uygun eğitim kurumunu seçmelerine yardımcı olacaktır.

Hatay Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Hatay / Antakya / Hatay Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 460,92 1,77 1,92 Hatay / İskenderun / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 457,39 2,09 2,26 Hatay / Defne / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 444,89 3,39 3,67 Hatay / Dörtyol / Dörtyol Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 438,58 4,15 4,07 Hatay / Antakya / Osman Ötken Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 427,07 5,65 5,83

Hatay / Payas / Payas Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 425,82 5,83 – Hatay / İskenderun / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 421,28 6,49 5,97 Hatay / Antakya / Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 419,60 6,74 6,85 Hatay / Kırıkhan / Kırıkhan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 408,10 8,56 – Hatay / İskenderun / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 396,53 10,54 9,01 Hatay / Dörtyol / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 388,06 12,09 – Hatay / İskenderun / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 371,88 15,36 13,97 Hatay / Samandağ / Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 370,30 15,71 14,57 Hatay / Kırıkhan / Naim Atakaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 360,14 18 14,46 Hatay / Reyhanlı / Yahya Turan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 355,89 19,03 11,45 Hatay / Antakya / Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 343,67 22,11 19,99 Hatay / Kırıkhan / Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 341,57 22,67 18,69 Hatay / Erzin / Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 340,56 22,95 28,15 Hatay / Antakya / Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 314,95 30,82 23,87 Hatay / Antakya / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 308,80 32,98 28,71 Hatay / İskenderun / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 302,55 35,29 41,92 Hatay / Hassa / Ardıçlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 288,03 41,12 – Hatay / Antakya / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) Arapça 284,04 42,84 33,8 Hatay / Dörtyol / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 282,39 43,57 – Hatay / Erzin / Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 275,72 46,67 39,21 Hatay / Reyhanlı / Reyhanlı Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 275,60 46,72 34,15 Hatay / İskenderun / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 271,68 48,59 59,42 Hatay / Dörtyol / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 267,24 50,82 43,39 Hatay / Antakya / Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 266,04 51,44 39,64 Hatay / Defne / Nimet-Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 265,53 51,7 – Hatay / Antakya / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 261,91 53,58 54,95 Hatay / Dörtyol / Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 260,69 54,23 36,07 Hatay / Antakya / Habib-i Neccar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 260,40 54,38 – Hatay / Antakya / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 249,10 60,78 67,67 Hatay / Defne / Nimet-Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 248,07 61,4 – Hatay / Antakya / Hatay Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 240,40 66,16 – Hatay / Kırıkhan / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 229,66 73,29 68,08 Hatay / Antakya / Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 227,65 74,66 56,49 Hatay / Defne / Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 222,11 78,48 71,2 Hatay / Reyhanlı / Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 214,75 83,54 59,99 Hatay / Antakya / Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 213,46 84,41 63,65 Hatay / Defne / Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 212,26 85,19 – Hatay / Samandağ / Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 178,66 98,71 99,42 Hatay / Payas / Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 171,96 99,4 95,15 Hatay / Antakya / Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon Yok İngilizce 161,28 99,85 97,85

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre, Hatay ilindeki liselerin 2022 LGS sonuçlarına dayalı olarak belirlenen taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi liselere başvurabileceklerini ve hangi puan aralığında yer alabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.

Hatay Fen Lisesi, en yüksek taban puanla öne çıkan okullardan biri olmuştur. İngilizce eğitim veren okul, 460,92 taban puanıyla öğrencilere kapılarını açmaktadır. İskenderun Tosçelik Fen Lisesi ise yüksek taban puanıyla dikkat çekmektedir.

Anadolu liseleri de Hatay'da tercih edilen okul türleri arasında yer almaktadır. Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi, 444,89 taban puanıyla öğrencilere eğitim imkanı sunarken Osman Ötken Anadolu Lisesi ise 427,07 taban puanıyla öğrencilerin dikkatini çekmektedir.

Hatay ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken öğrenciler, gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.

Not: Yukarıdaki bilgiler, MEB tarafından yayınlanan en son güncel verilere dayanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri önemlidir