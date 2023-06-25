2023 Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LGS) giren öğrenciler için Hatay ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu veriler, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerine ve en uygun eğitim kurumunu seçmelerine yardımcı olacaktır.
Hatay Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Hatay / Antakya / Hatay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|460,92
|1,77
|1,92
|Hatay / İskenderun / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|457,39
|2,09
|2,26
|Hatay / Defne / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|444,89
|3,39
|3,67
|Hatay / Dörtyol / Dörtyol Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|438,58
|4,15
|4,07
|Hatay / Antakya / Osman Ötken Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|427,07
|5,65
|5,83
|Hatay / Payas / Payas Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|425,82
|5,83
|–
|Hatay / İskenderun / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|421,28
|6,49
|5,97
|Hatay / Antakya / Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|419,60
|6,74
|6,85
|Hatay / Kırıkhan / Kırıkhan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|408,10
|8,56
|–
|Hatay / İskenderun / İskenderun Cumhuriyet Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|396,53
|10,54
|9,01
|Hatay / Dörtyol / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|388,06
|12,09
|–
|Hatay / İskenderun / İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|371,88
|15,36
|13,97
|Hatay / Samandağ / Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|370,30
|15,71
|14,57
|Hatay / Kırıkhan / Naim Atakaş Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|360,14
|18
|14,46
|Hatay / Reyhanlı / Yahya Turan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|355,89
|19,03
|11,45
|Hatay / Antakya / Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|343,67
|22,11
|19,99
|Hatay / Kırıkhan / Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|341,57
|22,67
|18,69
|Hatay / Erzin / Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|340,56
|22,95
|28,15
|Hatay / Antakya / Hatay Besim Ömer Akalın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|314,95
|30,82
|23,87
|Hatay / Antakya / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|308,80
|32,98
|28,71
|Hatay / İskenderun / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|302,55
|35,29
|41,92
|Hatay / Hassa / Ardıçlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|288,03
|41,12
|–
|Hatay / Antakya / Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|Arapça
|284,04
|42,84
|33,8
|Hatay / Dörtyol / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|282,39
|43,57
|–
|Hatay / Erzin / Erzin Yeşilkent Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|275,72
|46,67
|39,21
|Hatay / Reyhanlı / Reyhanlı Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|275,60
|46,72
|34,15
|Hatay / İskenderun / İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|271,68
|48,59
|59,42
|Hatay / Dörtyol / Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|267,24
|50,82
|43,39
|Hatay / Antakya / Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|266,04
|51,44
|39,64
|Hatay / Defne / Nimet-Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|265,53
|51,7
|–
|Hatay / Antakya / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|261,91
|53,58
|54,95
|Hatay / Dörtyol / Dörtyol Cennet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|260,69
|54,23
|36,07
|Hatay / Antakya / Habib-i Neccar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|260,40
|54,38
|–
|Hatay / Antakya / Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|249,10
|60,78
|67,67
|Hatay / Defne / Nimet-Fahri Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|248,07
|61,4
|–
|Hatay / Antakya / Hatay Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|240,40
|66,16
|–
|Hatay / Kırıkhan / Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|229,66
|73,29
|68,08
|Hatay / Antakya / Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|227,65
|74,66
|56,49
|Hatay / Defne / Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|222,11
|78,48
|71,2
|Hatay / Reyhanlı / Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|214,75
|83,54
|59,99
|Hatay / Antakya / Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|213,46
|84,41
|63,65
|Hatay / Defne / Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|212,26
|85,19
|–
|Hatay / Samandağ / Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|178,66
|98,71
|99,42
|Hatay / Payas / Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|171,96
|99,4
|95,15
|Hatay / Antakya / Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|161,28
|99,85
|97,85
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son güncel verilere göre, Hatay ilindeki liselerin 2022 LGS sonuçlarına dayalı olarak belirlenen taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu bilgiler, öğrencilerin tercih yaparken hangi liselere başvurabileceklerini ve hangi puan aralığında yer alabileceklerini belirlemelerine yardımcı olacak.
Hatay Fen Lisesi, en yüksek taban puanla öne çıkan okullardan biri olmuştur. İngilizce eğitim veren okul, 460,92 taban puanıyla öğrencilere kapılarını açmaktadır. İskenderun Tosçelik Fen Lisesi ise yüksek taban puanıyla dikkat çekmektedir.
Anadolu liseleri de Hatay'da tercih edilen okul türleri arasında yer almaktadır. Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi, 444,89 taban puanıyla öğrencilere eğitim imkanı sunarken Osman Ötken Anadolu Lisesi ise 427,07 taban puanıyla öğrencilerin dikkatini çekmektedir.
Hatay ilindeki liselerin 2023 taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin tercih sürecinde doğru bir şekilde yönlendirilmelerini sağlamaktadır. Bu verilere göz atarak tercihlerini yaparken öğrenciler, gelecekleri için en uygun eğitim kurumunu seçebilirler.
Not: Yukarıdaki bilgiler, MEB tarafından yayınlanan en son güncel verilere dayanmaktadır. Öğrencilerin ve velilerin kesin ve güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmeleri önemlidirKaynak: HABER MERKEZİ