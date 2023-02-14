Hava yolu, depremin ilk gününden itibaren 186 yardım uçuşu gerçekleştirdi ve depremden etkilenen yaklaşık 11 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Bu seferlerle yaklaşık 5000 arama-kurtarma görevlisi ve sağlık ekibini deprem bölgesine ulaştırmakla birlikte, yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 166 ton yardım malzemesini de afet bölgelerine ücretsiz olarak taşıdı.

SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarına devam ediyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşları için 20 Şubat’a kadar www.sunexpress.com veya SunExpress mobil uygulaması üzerinden ücretsiz olarak bilet rezervasyonu yapılabilecek. (YHM)