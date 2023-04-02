Depremden sonra Hatay'da sokak tezgahlarını açan esnaf, "Gitmedik ki dönelim" diyerek kentte kalmaya devam etti. İsimle ilgili olarak Et şöyle konuştu:

"Bu isim birçok kişiye hitap ediyor. Fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Gece geç saatlere kadar burada kalıp, birbirimize destek oluyoruz. Amaç, kalanların gelip sohbet etmesi, bir arada olmamız. Buradayız ve burayı terk etmeyeceğiz."

Esnaf, burayı terk etmeden bir araya gelerek kenti yeniden canlandırmayı ve arkadaşlarına dönmeleri için umut olmayı hedefliyor. "Bu şehir medeniyetler şehri. Turistleri geri getireceğiz ve lezzetlerimizi tatmalarını sağlayacağız." dedi.

Depremde dükkanı ve evi yıkılan Zeynep Korkut, yardımsever millete ve devlete şükranlarını sundu. Korkut, ürünlerinin zarar görmemesi için sokakta tezgah açtıklarını belirtti.

Kebap ustası Ahmet Yıldız, deprem sonrası dükkanı yıkıldığı için seyyar tezgah açtığını söyledi. Elektrik ürünleri satan Ekrem Çelik de dükkanının ve ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti ve tezgah açmanın hayatta kalmak için zorunlu olduğunu vurguladı.

Muhammed Güler, deprem öncesi Hatay'da 12 tatlıcı şubesine sahip olduklarını, şimdi konteynerde tatlı ürettiklerini ve sokak tezgahında satış yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki müşteriler de eski yaşadıkları yerlerde ruhlarının olduğunu, en kısa sürede dönmek istediklerini ifade ederek esnafa destek olduklarını dile getirdi.

Kaynak:AA