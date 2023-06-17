Hatay’da çekimleri yapılan, orta metrajlı ve farklı çekim teknikleri ve depremzedelerin canlı tanıklığı ile Hatay’ın geçmişine ve bugününe ışık tutan ‘Hatay’ belgeselinin ilk gösterimi, geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de gerçekleşti.

Aveon Global Sigorta’nın sponsorluğunda hayata geçen, yayıncılığın deneyimli isimlerinden ve TRT’de birçok önemli belgesele imza atan yönetmen Göksel Gülensoy’un yönettiği ‘’Hatay’’ belgeseli, önemli bir arşiv niteliği de taşıyor.

Ünlü tiyatro oyuncusu Volkan Severcan’ın güçlü sunumuyla gerçekleşen geceye; Hakan Altıner, Orçun Kaptan, Damla Cercisoğlu, iş ve sigorta sektöründen birçok temsilci ve sanatsever katıldı.

Hatay belgeseli, birçok dijital yayın yapan TV kanallarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.