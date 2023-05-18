Türk Telekom ve Healthverse PanoramicWEB iş birliği ile tele sağlık alanında öncü teknolojiye sahip dijital platform, ilk kez Liv Hospital'da hizmete açıldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Healthverse PanoramicWEB platformu sayesinde hastalar, dünyanın herhangi bir yerinden hasta danışmanı rehberliğinde hastaneyi 360 derece gezebiliyor, doktoruyla görüşerek yapılacak tedavi ile ilgili bilgi sahibi olabiliyor.

Hasta danışmanları, doktorlar ve hastaları dijital bir ortamda çevrim içi olarak bir araya getiren Healthverse PanoramicWEB'de sağlık çalışanları, hastanede olmasalar dahi yazılım sayesinde hastanenin içine dijital olarak klonlanarak görevlerini yerine getirebiliyor.

"Healthverse PanoramicWEB ile yabancı hasta oranının iki katına çıkmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, Healthverse PanoramicWEB sayesinde hem Türkiye'nin sağlık turizminde hem de Liv Hospital'ın yabancı hasta oranında bir sene içinde iki katına çıkabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz Liv Hospital olarak, Healthverse PanoramicWEB ile hastalarımızın bire bir sağlıkla ilgili sorunlarını dinleyerek ve ihtiyaçları olan tedaviyi anlatarak son teknolojik donanıma sahip hastanelerimizi gösterme fırsatı bulduk. Böylece hastalarımız hem onları en iyi şekilde anladığımızı ve geldiklerinde A'dan Z'ye hangi süreçlerin onları beklediğini uluslararası hasta danışmanlarımızdan, doktorlarımızdan birebir deneyimleyerek dinlediler ve gördüler. Bu, bize olan güveni inanılmaz destekledi. Şimdiden Healthverse PanoramicWEB üzerinden yaptığımız görüşmeler sonucunda hastaların tercihi olduğumuzu görmek bize büyük mutluluk veriyor. Hem yurt dışından gelen hasta sayısının artmasının hem de tele sağlık alanında milat oluşturacak bir platform olan Healthverse PanoramicWEB ile bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz."

"Sağlık alanında inovasyon ekosistemini güçlendiriyoruz"

Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Eser de Türk Telekom olarak, herkes için erişilebilir iletişim ilkesi ve insan odaklı yaklaşımlarıyla çözümler sunmaya devam ederken, yenilikçi dijital çözümler ile iş birlikleri yaptıklarını aktardı.

Özellikle dijitalleşmenin tüm iş süreçlerinde daha aktif olduğu bir çağda teknolojilerini seferber ederek herkesin hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Eser, "Bu kapsamda işletmelerin de mevcut teknoloji altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni nesil teknolojileri sunuyor, donanım, servis ve danışmanlık hizmetlerine kadar tek bir noktadan ve uçtan uca çözümler oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Eser, işletmelerin dijital yolculuklarına destek olurken, sağlıktan ulaşıma, enerjiden güvenliğe pek çok alandaki öncü teknolojinin de destekçisi olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İşletmelerin küresel rekabette öne çıkmaları için dijitalleşme süreçlerine katkıda bulunduğumuz gibi uluslararası arenada geçerli yenilikçi fikirleri ve teknolojileri geliştiriyor ve destekliyoruz. Healthverse PanoramicWEB gibi alanında önemli çalışmalar gerçekleştiren girişimlerle birlikte sağlık sektöründe önemli bir projenin hayata geçmesinden de mutluluk duyuyoruz."

"Platformumuzu her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz"

Healthverse PanoramicWEB Kurucu Ortağı Beliz Teoman Ünay da "Dijital altyapı çözüm ortağımız Türk Telekom ile birlikte, tele sağlık alanında dijital iletişim ve pazarlamada oyunun kurallarını değiştirecek yepyeni bir platform oluşturduk, bu sağlık sektörü için yeni bir milattır." görüşünü aktardı.

Ünay, Healthverse PanoramicWEB'in, sağlık alanında "online deneyim" tanımını yeni bir boyuta taşıdığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gerçeklik ve sanal gerçeklik arasındaki ayrımı birbirine yaklaştıran bir uygulama olarak öne çıkan dijital platformumuz, Türkiye'nin sağlık alandaki gücünü uluslararası çapta pekiştiriyor. Healthverse PanoramicWEB tüm özellikleriyle sağlık sektöründe dijital iletişim ve pazarlama alanında hastane-hasta ilişkisini en üst düzeyde kurabilmeyi sağlayan yenilikçi bir platform. Ortağım Ulaş Aksan ile birlikte platformumuzu her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz."

Healthverse PanoramicWEB ziyaretçilerine sanal gerçeklik deneyimi

Verilen bilgiye göre, ziyaretçiler, Healthverse PanoramicWEB sayesinde diledikleri yerden VR gözlük, cep telefonu ya da bilgisayar aracılığıyla 360 derece kameralarla boyutsal hale getirilmiş mekanı gezebiliyor, yüz yüze görüşme imkanının da bulunduğu sanal gerçekliği bir yönetici eşliğinde veya tek başına deneyimleyebiliyor.

Admin eşliğinde ziyaretlerini yapan kişiler sorularını anlık olarak sorabilirken tek başlarına yaptıkları gezilerde tüm teknolojik detayların yer aldığı Healthverse PanoramicWEB'in içine yerleştirilen bilgi ve videolara eş zamanlı olarak ulaşabiliyor.

Bu sistemle düzenlenecek seminer, konferans, fuar gibi organizasyonlarla birçok katılımcının ve şirketin masrafları azalıyor, herkes için bütçe tasarrufu sağlanıyor. (AA)