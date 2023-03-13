Kimisi tarikatların dini kullanarak insanları olumsuz etkilediğini söylerken, kimi tarikatları çocuklara İslam’ı öğreten kurumlar olarak görüyor. Biri dini yapılar ile devletin birbirinden ayrılamadığını, diğeriyse sohbetlerde ulemanın “Devletten uzak durun” uyarısında bulunduğunu savunuyor. “Fiziki, psikolojik reflekslere engelleme getirilemez” diyerek Anayasa’da reşit olma yaşının belirlenmesini yanlış bulan da var, “Modern toplumda bir yaş belirtilmelidir” diyen de…

GAİN’in, konuşulması zor konuları masaya yatıran haber-yorum programı “4x4”ün “İslam, Tarikat ve Yaşam” isimli bölümünde tarikat ve cemaatlerin dindeki yeri, devlet tarafından desteklenen tarikat ve cemaatler, İslam’a göre evlilik yaşı ve dinin gündelik hayattaki yeriyle ilgili sorulara cevap arıyor.

İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Mustafa Öztürk, mezhepler ve tasavvuf üzerine araştırmaları bulunan ilahiyatçı Cemil Kılıç, eski ilahiyat hukuku hocası ve Süleymaniye Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır ile din sosyolojisi ve psikolojisi üzerine çalışan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu konuya dair görüşlerini paylaşıyor.

4x4, “İslam, Tarikat ve Yaşam” isimli bölümüyle şimdi GAİN’de.

İzlemek için:

https://www.gain.tv/t/XbDULN1R/4x4-4-konuk-4-yorum-1-konu