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Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Hasan Yılmaz kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Hasan Yılmaz biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Hasan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Hasan Yılmaz 1974 yılında Trabzon'da doğdu. Bakan yardımıcısı Hasan Yılmaz 49 yaşında. Hasan Yılmaz evli ve 4 çocuk babası

Hasan Yılmaz kaç yaşında?

Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz 49 yaşında. Hasan Yılmaz 1974 yılında Trabzon'da doğdu.

Hasan Yılmaz nereli?

Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Hasan Yılmaz Trabzon'da doğdu.

Hasan Yılmaz ne mezunu?

Hukuk Fakültesi mezunu olan Hasan Yılmaz, 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Hasan Yılmaz biyografisi ve çalıştığı yerler

Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak farklı illerde görev yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevinde bulundu

16.10.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı

Hasan Yılmaz sosyal medya hesapları

Hasan Yılmaz'in bilinen bir sosyal medya hesabı bulunmuyor.