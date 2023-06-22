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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver kimdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak atanan Hasan Suver kimdir, aslen nereli, nerelerde çalıştı diye çok merak ediliyor. Diğer atanan bakan yardımcıları listesine şuradan bakabilirsiniz: Yeni Bakan Yardımcıları Listesi

Kısaca Hasan Suver biyografisi ve iş hayatından bahsedelim:

Hasan Suver kaç yaşında, nereli?

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver kaç yaşında, nereli diye çok merak ediliyor. Hasan Suver 1961 yılında Sürmene'de doğdu. Bakan yardımıcısı Hasan Suver 62 yaşında.

Hasan Suver kaç yaşında?

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver 62 yaşında. Hasan Suver 1961 yılında Sürmene'de doğdu.

Hasan Suver nereli

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı olarak atanan Hasan Suver Sürmene'de doğdu. Hasan Suver evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hasan Suver ne mezunu?

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı ve aynı okulda 'Aydınlar ve Sosyal Değişme' konulu tez çalışması oldu.

Hasan Suver biyografisi ve çalıştığı yerler

Kurduğu şirkette gıda, temizlik ve inşaat işleriyle ilgilendi.

Mart 2004 yerel seçimlerinde Fatih Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

Mart 2004’ten Nisan 2018’e kadar üç dönem Fatih Belediyesi Başkan Yardımcılığı, Meclis I. Başkan Vekilliği ve Fatih Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevini sürdürdü.

2018 – 2019 tarihleri arasında ise Fatih Belediyesi Başkanlığı görevinde bulundu.

Hasan Suver sosyal medya hesapları

Twitter: @hasansuvertr