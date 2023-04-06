Gazeteci Cengiz Çandar, 14 Mayıs seçimleri için Yeşil Sol Parti’den gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul etti. Aday adaylığı başvurusu yapacak olan Çandar, Emek ve Özgürlük İttifakı protokolünde ittifakın çatı partisi HDP adına yer alan Yeşil Sol Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecek.

“ÇOK ONURLANDIM”

Karar, Yeşil Sol Parti Aday Belirleme Komisyonu tarafından Çandar’a iletildi. Kürt sorununa odaklanan kitap, röportaj ve yazılarıyla da bilinen Çandar teklifi kabul etti. Cengiz Çandar, adaylık teklifiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“HDP/YSP yönetiminden adaylık teklifini aldığımda çok onurlandım ve çok sevindim. Ömrümün yarısından çoğunu Türkiye'nin, Türkler ve Kürtlerin eşit ve özgür birlikteliği ve Kürt sorununun barıçşı çözümü için harcadım. Tüm enerjimi ve birikimimi halkımızın hizmetine sunmak için heyecanlıyım. Tarihi bir dönemin eşiğindeyiz. Demokratik Türkiye amacımızdır. Birlikte başaracağız.”

HDP/YSP yönetimi, Cengiz Çandar gibi kıdemli bir gazeteci olan Hasan Cemal’e de milletvekilliği teklifi götürmüş, Hasan Cemal de teklifi kabul etmişti.