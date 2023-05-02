“Kandil ne düşünüyor anlamam lazım dedim, 2009'da gittim. Murat Karayılan ile görüştük. 2011'de gittim, 2013'te çözüm süreci başlamıştı.” diyen Hasan Cemal, “Bana geçmişte bir kere 1991 seçimlerinde Erdal İnönü teklifte bulundu, ben de nazikçe reddettim. Bu yıla gelene kadar aklımın bir tarafından da geçmedi. HDP beni danışma kuruluna seçti 8-10 ay önce. 2 ya da 3. toplantıda 1 ay önce, ben önce yapamam dedim, eve geldim, Ayşe sağ olsun, 'nasıl kabul etmezsin' dedi. Pervin Hanım'ı aradım, 'eşim beni ikna etti' diye. Böyle başladım. Bir arka planı yok.” ifadelerini kullandı.

Cemal, "Türkiye'de çökmüş çürümüş düzen var. 14 Mayıs'tan itibaren değiştirmemiz lazım. bunun da ilk yolu Erdoğan'dan kurtulmamız lazım. Bu bir başlangıç olacak. Türkiye'nin düğümlerini çözmemiz lazım. Kolay değil, zaman alacaktır. Yeniden toplumsal ve siyasal barışı kurup onun için birtakım adımlar atmak lazım. Çok iş var. Kürt sorunu var. Çok yakıcı bir sorundur. Çözüm rayına oturtmadan bir yere gidemez Türkiye. Demokrasi dibe vurmuşsa, yargı ve hukuk düzeni bu kadar dibe vurmuşsa, özgürlükler yerle bir olmuşsa, ekonomi de aynı şekilde. Tüm bunların bir tarafında Kürt sorununa değdiği için vardır. Bir türlü Türkiye rayına oturamadı." şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ