Exxen'de yaptığı programla gönüllere taht kuran Hasan Can Kaya'nın konukları arasında öyle bir güzel vardı ki gözlerini ayıramadı. Sosyal Medya'nın diline fena düşen ünlü komedyen durumu toparlamaya çalışsa da ortaya ilginç anlar çıktı.

Depremin ardından 1 ay sonra yayın yapan Hasan Can Kaya, programın tüm gelirini depremzelere bağışlayacağını açıkladı.

Konuşmacılar arasında yine ilginç anlar yaşandı. Kadın konukların mini etekli görünce Hasan Kan Kaya dayanamadı. Hasan Can Kaya, "Arkada mini etekli bir kız vardı, ölmüştü, 1 saat çekti. Kedi gibisin, şimdi battaniye verseler daha rahat etmez misin? Ayrıca" , bacakları üçe katlandı" dedi..

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi