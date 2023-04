Exxen'de yayın hayatına devam eden Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar her bölümüyle sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor. Konuşanlar 104. bölüm ön izleme de erkek bir konuğun tuvalette sifonu çekmeyi unuttum itirafı programa damga vurdu. "Abi ben her seferinde tuvaletten sonra sifonu çekmeyi unutuyorum" diyen erkek seyirciye yuhlar çekilirken. Hemen arkasından benim temizlik takıntım var demesi herkesi gülme krizine soktu. Hasan Can ise konuğuna esprili bir dille "Onu sifonu çekmemenden anlıyoruz kardeşim" dedi.

Tüm salonu kahkahya boğulurken konuk ise" işte bir onu unutuyorum" diyerek cevap verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi