Hasan Basri Yalçın kimdir ve hangi üniversitede görev almaktadır? Hasan Basri Yalçın nerelidir? Hangi üniversitede eğitim almıştır? Kitapları nelerdir? Hasan Basri Yalçın ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. İşte detaylar...

Hasan Basri Yalçın Kimdir?

Akademisyen, uluslararası ilişkiler doçenti, yazar ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) yöneticisi olan Hasan Basri Yalçın 1973 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir.

Hasan Basri Yalçın, İlk ve orta eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2004 senesinde Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Yalçın, ardından Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans ve daha sonra University of Cincinnati’de Siyaset Bilimi alanında doktora yapmıştır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca SETA Strateji Araştırmaları Direktörü’dür. Ayrıca; Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda bilim insanı, araştırmacı ve analist uzman olarak görev yapmakta ve Sabah Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaktadır.

Hasan Basri Yalçın Kitapları

-Kozmik Derkenar

-Ulusal Güvenlik Stratejisi

-Asimetrik Savaş

-Küresel Ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri

-Terörün Kökenleri Ve Terörle Mücadele Stratejisi

-Avrupa'da PKK Yapılanması