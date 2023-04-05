Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 8 üniversiteden kabul alan Diyarbakırlı Gül Karen Aça kimdir, kaç yaşındadır. İşte Gül Karen Aça hakkında merak edilenler... 

Harvard ve Stanford dahil 9 üniversiteden kabul alan Gül Karen Aça: Henüz karar veremedim - Son Dakika Türkiye Haberleri | NTV Haber

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Diyarbakır'da doğup büyüyen Gül Karen eğitimci bir ailenin kızı. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Yerleşkesi Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıf öğrencisi Gül Karen Aça, iki yıl önce Google'ın ortak girişimiyle dünyanın en iyi 100 öğrencisinden biri seçildi

Gül Karen Aça Kimdir? Tüm Dünyaya Adını Duyuran Gül Karen Aça Kaç Yaşında, Neden Gündemde?

Genç yetenek 18 yaşındaki Karen, Ömür Boyu Eğitim Bursu alarak, dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan  Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 8 okuldan tam burslu almayı kabul gördü.

GÜL KAREN AÇA kimdir, kaç yaşında, nereli? GÜL KAREN AÇA hangi okulda okuyor, hangi okulu kazandı?

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi