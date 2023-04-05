Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 8 üniversiteden kabul alan Diyarbakırlı Gül Karen Aça kimdir, kaç yaşındadır. İşte Gül Karen Aça hakkında merak edilenler...

Diyarbakır'da doğup büyüyen Gül Karen eğitimci bir ailenin kızı. Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Yerleşkesi Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıf öğrencisi Gül Karen Aça, iki yıl önce Google'ın ortak girişimiyle dünyanın en iyi 100 öğrencisinden biri seçildi

Genç yetenek 18 yaşındaki Karen, Ömür Boyu Eğitim Bursu alarak, dünyanın en prestijli üniversitelerinden olan Harvard ve Stanford'un da aralarında bulunduğu 8 okuldan tam burslu almayı kabul gördü.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi