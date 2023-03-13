GROHE Türkiye’nin desteğiyle gerçekleşen sergi, sanatçının farklı dönemlerinden eserlerini retrospektif bir bakışla bir araya getiriyor. Sergi, her gün saat 10.30-20.00 saatleri arasında gezilebilir.

Metropolü, onun karmaşık yapısıyla şekil almış insanları ve ana maddesi betonu yapıtlarında işleyen Harun Antakyalı’nın, 30. yılını tamamladığı profesyonel sanat kariyeri boyunca ürettiği eserlerden dünden bugüne bir seçki sunan “BU” sergisi, Cue Art Space organizasyonuyla 21 Mart – 9 Nisan 2023 tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’da sanat izleyicisiyle buluşuyor.

Modern ve post-modern yaşamın kaynağı metropolden, yükselen binalardan, duvarlardan, sokaklardan, 20. ve 21. yüzyıl insanının her daim temasta olduğu betondan ve tüm bunların insana yansımalarından görsel ve fikirsel evrenini oluşturan Harun Antakyalı; bu yaklaşımını, sanat pratiğinde figür, malzeme, yüzey, doku ve boyut gibi unsurlara dahil ederek farklı formlarda ifade etmiştir.

Sokağı ekspresyonist bir tutumla galeri mekânına taşıması buradan kaynaklanmaktadır. Bu tavırla aynı zamanda, sanatçı kendi kimliğini şehrin tamamına nüfuz edecek kadar geçirgen kılar, beton malzemesi üzerinden sokak sanatının özgürlüğünü benimser; metropol yapılarının tümü, okullar, binalar, hastaneler, köprüler ve duvarlar, Antakyalı’nın figürlerinin dolaşabileceği alanlara dönüşür. Bu nedenle sanatçının çalışmalarını yakından gördükten sonra her yüzeyde tekrar akıl dışı ya da bilinç dışı bir noktada figürleri karşınıza çıkabilir.

Harun Antakyalı’nın modern insanın metropolün yapısıyla birleşik, karmaşık ve hatta çapraşık varlığının yanı sıra, sokağın bir parçası olarak insan fikrinden yola çıkan yaklaşımını nasıl ele aldığını, zamana yayılan bir perspektiften göstermeyi amaçlayan “BU” sergisi, 21 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada Galeri’de her gün saat 10.30 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir.

Sergilenecek eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı TOÇEV’in yararına; sergi kapsamında hazırlanan ve sanatçının tasarımlarını taşıyan ürünlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı ise sokak hayvanları için çalışan sivil toplum kuruluşları HEPADER, ÇAKBİPATİ ve PAWGUARD’ın yararına bağışlanacaktır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ