Harry Potter'ın dizisi ne zaman başlayacak?

Harry Potter'ın dizisi tanıtım videosu yayınlandı.

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Warner Bros., HBO Max ve Discovery+ birleşti. Birleşmenin ardından yeni platform duyuruldu. Yeni platformun ismi "Max" olacak ve 23 Mayıs tarihinde yayınlanacak.

Dizinin yaratıcısı JK Rowling, yürütücü yapımcı olarak görev alacak. Warner Bros Discovery tarafından yapılan açıklamada kitaplara sadık kalınacağı belirtildi.

Rowling ise konu ile ilgili "Max'in kitaplarımın bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığı benim için önemli ve sadece uzun soluklu bir televizyon dizisinin sağlayabileceği derinlik ve ayrıntıya olanak tanıyacak bu yeni uyarlamanın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Warner Bros Discovery, kitapların her birindeki hikayelerin yeni bir oyuncu kadrosuyla "on yıl sürecek bir dizi" haline geleceğini söyledi.

Dizinin ne zaman çekileceğine dair bir zaman çizelgesi ise verilmedi. İddiaya göre dizi her kitabı bir sezonda işleyecek ve 7 sezon sürecek.