Bacaklar ve Kalça Kaslarını Zayıflatabilir

Uzun süre oturmak, bacak ve kalça (gluteal) kaslarının zayıflamasına ve tükenmesine neden olabilir. Bu büyük kaslar yürümek ve kişilerin hareketliliği için önemlidir. Oturmak kalça fleksör kaslarının kısalmasına neden olur ve bu da kalça eklemleriyle ilgili sorunlara yol açabilir. Kasların zayıflaması durumunda kişilerin düşmelerden ve egzersiz yaparken zorlanmalardan dolayı yaralanması olasıdır.

Sırta, Boyun ve Omuzlara Zarar Verebilir

Bacaklar ve gluteal kaslar gibi, uzun süre oturulursa sırt da vücudu desteklemeyecektir. Oturma pozisyonu sırt kaslarına, boyna ve omurgaya büyük bir baskı uygular. Uzun süre oturmak, özellikle sürekli olarak kötü bir duruşla oturuluyorsa veya ergonomik (doğru yükseklikte ve sırtı doğru noktalardan destekleyen) olarak tasarlanmış bir sandalye veya masa kullanılmıyorsa, sırtta sorunlara neden olabilir. Kötü duruş, omurgadaki disklerin sıkışması gibi omurga sağlığının kötüleşmesine sebep olarak çok ağrılı olabilen erken dejenerasyona yol açabilir. Şunun da unutulmaması gerekir ki, kişi ne kadar rahat olsa da, yine de uzun süre oturmak sırt için iyi değildir. Omurgayı aynı hizada tutmak için ayağa kalkıp ve her yarım saatte bir veya iki dakika hareket edilmelidir. Kişilerin zamanını bir bilgisayar klavyesinin üzerine eğilerek geçirmesi ayrıca boyunda ve omuzlarda ağrıya, sertliğe yol açabilir.

Kalp Sağlığı İçin Zararlı Olabilir

Uzun süre oturmakla kalp hastalığı arasında ilişki bulunmaktadır. Bilimsel çalışmalarda, diyetleri ve yaşam tarzları birbirine çok benzese de, oturanların ayakta duranlara göre kalp hastalığına yakalanma olasılıklarının yaklaşık iki kat daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Bir çalışma, haftada 23 saatten fazla televizyon izleyen erkeklerin, haftada yalnızca 11 saat televizyon izleyen erkeklere göre kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinin yüzde 64 daha yüksek olduğunu bulmuştur. Bazı uzmanlar, aktif olmayan ve uzun süre oturan kişilerin kalp krizi veya felç geçirme riskinin çok yüksek olduğunu söylemektedir. Bilim insanları kısa süre önce günde 10 saatten daha fazla oturan kişilerin kanlarında, kalp kası hücreleri zarar gördüğünde salınan troponin adı verilen kimyasal maddelerin normalin üzerinde olduğunu keşfetmişlerdir. Troponin seviyelerindeki yükselme, her gün çok uzun süre oturan, hareketsiz insanların neden kalp hastalığından ölme riskinin çok daha yüksek olduğunu açıklayabilir.



Demans Olasılığını Yükseltebilir

Oturarak fazla zaman geçirmek hala tam anlaşılamasa da bazı şekillerde zararlı olabilir, hatta beyinde hasara neden olabilir. Çok fazla oturan kişilerin beyni demans hastası olan birine benzeyebilir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, 45-75 yaşları arasındaki sağlıklı ve oturarak daha fazla zaman geçiren yetişkinlerin, hafıza oluşumuyla bağlantılı alanlarda daha ince beyin bölgelerine sahip olduğunu bulmuştur. Bu, bilişsel gerilemenin erken bir işareti olabilir. Bu tür bir sorunun, hareketsiz yaşam tarzının birçok zararından potansiyel olarak sorumlu görünen potansiyel kalp hasarı belirtileriyle bağlantılı olup olmadığı belirsizdir.

Diyabet Olasılığını Artırabilir

Bütün gün oturan bir kişide diyabet olasılığı yükselir. Bunun nedeni daha az kalori yakılması değil, oturmak gibi görünmektedir. Neden olduğu kesin belli olmasa da doktorlar oturmanın vücudun enerji için şeker ve karbonhidrat yakmasına yardımcı olan hormona yani insüline tepki verme şeklini değiştirebileceğini düşünmektedir. Araştırmalar, yatakta geçirilen beş günün bile vücutta insülin direncinin artmasına neden olabileceğini göstermiştir ki bu artış kan şekerinin sağlıklı olanın üzerine çıkmasına neden olur. Araştırmalar, oturarak daha fazla zaman geçiren kişilerin diyabet riskinin yüzde daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Kilo Alınmasına Neden Olabilir

Kasları hareket ettirmek, vücudun besinlerle alınan yağları ve şekerleri sindirmesine yardımcı olur. Oturarak çok fazla zaman geçirilirse, sindirim o kadar verimli değildir, bu nedenle yağlar ve şekerler vücutta yağ olarak tutulur. Çok televizyon izlemek, internette saatlerce gezinmek fazla kilolu veya obez olma ihtimalini daha da yükseltir. Egzersiz yapılsa bile oturarak çok fazla zaman harcanıyorsa metabolik sendrom gibi sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya kalınabilir. Son araştırmalar, aşırı oturmanın tehlikelerine karşı savaşmak için günde 60-75 dakikalık orta yoğunlukta aktiviteye ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Damarlarda Varise Yol Açabilir

Uzun süreli oturmak varisli damarlara veya örümceksi damarlara (varislerin daha küçük bir versiyonu) yol açabilir. Bunun nedeni, oturmanın bacaklarda kan birikmesine sebep olmasıdır. Birikim damarlara daha fazla baskı uygular. Damarlar şişebilir, bükülebilir veya doktorların varis dediği çıkıntılar, kabarıklıklar oluşabilir. Varisli damarlar genellikle ciddi ya da tehlikeli değildir ancak ağrıyabilir. İhtiyaç olursa doktorlar tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi verebilir.

Kemikleri Zayıflatabilir

Aktif olmayan yaşlı yetişkinlerin osteoporoz (zayıflamış kemikler) olma olasılığı daha yüksektir ve banyo yapmak veya tuvaleti kullanmak gibi günlük yaşamın temel görevlerini yavaş yavaş yerine getiremeyebilirler. Bu yaşlarda hareket halinde kalmak sağlığa iyi gelecektir.

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