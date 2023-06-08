Ortodoks ekonomi politikalarına dönüş beklentisinin güçlü şekilde fiyatlanmaya devam etmesiyle yurt dışından ayrışan TL varlıklar son derece hareketli bir görünüm sergiliyor. Bu kapsamda kurlarda yukarı yönlü eğilim dikkat çekerken yükselişe hisse senetlerinin de eşlik ettiğini görüyoruz.

Ana konu başlıkları ekonomi ve para politikası olarak kalmaya devam ederken kısa vadede en önemli gündem maddesini TCMB’nin 22 Haziran’daki toplantısı oluşturuyor. Söz konusu toplantıda atılacak adımlar ve verilecek mesajlar piyasalar için çok daha net bir gösterge olacaktır.

TL: Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından ekonominin daha rasyonel bir zeminde hareket edeceği beklentisinin güç kazandığını görüyoruz. Uzun bir süre sakin seyreden kurda yukarı yönlü eğilim ise güç kazanmış durumda. USD/TL dün son dönemlerin en sert yükselişlerinden biri ile 23 seviyesinin üzerine yükseldi. Piyasa koşullarının normalleşmeye devam etmesi nedeniyle verilen tepkiyi olağan olarak kabul etmek mümkün. Piyasa dengeye oturduktan sonra fiyatların daha stabil bir seyir izlemeye başlayacağını tahmin ediyoruz.

Borsa İstanbul: TL’nin dün güne sert değer kaybı ile başlaması bu tip dönemlerde en cazip alternatiflerden biri olarak öne çıkan hisse senetlerine yönelimi bir kez daha güçlendirdi. İyimserlik genele yayılsa da özellikle ihracat ağırlıklı çalışan şirketlerin daha güçlü tepki verdiğini gördük. Teknik açıdan bakıldığında ise sıklıkla vurgu yaptığımız 5500 seviyesinin aşıldığını görüyoruz. Endeks aşırı değer kazanımına işaret eden seviyelere ulaşmış olsa da yeni ekonomi yönetimine dair pozitif beklentiler ve kazanılan momentum göz önünde bulundurulduğunda 5500’ün üzerinde kalındıkça yukarı yönlü denemelerin devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Mevcut durumda ise 5700 ana hedef konumunda bulunuyor. Öte yandan endeks dünkü yükselişi ile yılın başından bu yana bakıldığında kayıplarını telafi ederek artıya geçmiş oldu.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 6519 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6474, 6422, 6376 ve 6324 destek olarak izlenebilir. 6565, 6617, 6663 ve 6715 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 24.00 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 23.832, 23.64, 23.472 ve 23.28 destek olarak izlenebilir. 24.168, 24.36, 24.528 ve 24.72 ise direnç noktalarını oluşturuyor.