Yaz konserlerinde her yıl tüm Türkiye’ye sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatan Kenan Doğulu, sezonun ilk Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserinde sevenleriyle buluşacak.

Kenan Doğulu, her yıl heyecanla beklenen ilk Harbiye konseriyle sevenlerine müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. Müzikseverleri 2 Temmuz Pazar akşamı Harbiye’nin büyüleyici atmosferinde unutulmaz bir akşam bekliyor. Kerkisolfej organizasyonu ve Doğulu’nun sevilen şarkıları ve sahne performansıyla yazın enerjisini yükseltecek gece saat 21.00’de başlayacak.

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