Kenan Doğulu, Sıla, Yıldız Tilbe, Erol Evgin, Buray, Koray Avcı, Dolu Kadehi Ters Tut gibi müziğin devleri KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği konser serisinin ilk etabında Harbiye’de sahne alacak.

2 Temmuz Pazar günü Kenan Doğulu’yla başlayacak olan BtcTurk 10. Yıl Konserleri; 3 Temmuz Pazartesi Yıldız Tilbe, 4 Temmuz Salı Erol Evgin, 5 Temmuz Çarşamba Koray Avcı, 9 Temmuz Pazar Buray, 10 Temmuz Pazartesi ve 11 Temmuz Salı Sıla, 14 Temmuz Cuma Dolu Kadehi Ters Tut ve 15 Temmuz Cumartesi Candan Erçetin‘in muhteşem sahneleriyle devam edecek.

Sevilen sanatçıların özel repertuvarları ve sürprizlerle dolu geçecek olan yaz konserleri, yıldızlar geçidine sahne olacak. Konser biletleri biletix.com, passo.com.tr ‘de satışa sunuldu.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Konser Takvimi:

2 Temmuz Pazar günü Kenan Doğulu

3 Temmuz Pazartesi Yıldız Tilbe

4 Temmuz Salı Erol Evgin

5 Temmuz Çarşamba Koray Avcı

9 Temmuz Pazar Buray

10 Temmuz Pazartesi Sıla

11 Temmuz Salı Sıla

14 Temmuz Cuma Dolu Kadehi Ters Tut

15 Temmuz Cumartesi Candan Erçetin