Deutsche Messe AG bu yıl 76’ncısı düzenlenecek olan HANNOVER MESSE 2023’e ilişkin tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, HANNOVER MESSE Ticaret Fuarı ve Ürün Yönetimi Global Direktörü Hubertus von Monschaw, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan katılımı ile yapılan tanıtım toplantısında fuarın 76 yıllık yolculuğunun yanı sıra 2023 yılına ilişkin detay bilgileri paylaşıldı. Toplantıda konuşan Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, “HANNOVER MESSE fuarı her yıl endüstrinin liderlerini, satın alma uzmanlarıyla Almanya'nın Hannover şehrinde bir araya getiriyor. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcı ve ziyaretçileri buluşturan fuar bu yıl 76. kez düzenlenecek ve katılımcı firmalar endüstriyel otomasyon, enerji teknolojileri, dijital ekosistemler, lojistik otomasyon üretim ekipmanları ve çözümleri alanında geliştirdikleri son teknolojileri sergileme fırsatı bulacak” dedi.

HANNOVER MESSE sürdürülebilirliğe odaklanıyor

‘Endüstriyel Dönüşüm – Fark Yaratan Teknoloji’ teması ile gerçekleşecek olan HANNOVER MESSE 2023'de Otomasyon ve Akışkan Sistemleri, Dijital Ekosistemler, Enerji Çözümleri, Mühendislik Çözümleri, Geleceğin Merkezi, Basınçlı Hava & Vakum ve Global Pazarlar & İş Dünyası olmak üzere yedi ürün grubu sergilenecek. Sektördeki başlıca eğilimlerin arasında; Endüstri 4.0, dekarbonizasyon, yapay zekâ ve makine öğrenimi, enerji yönetimi ve hidrojen & yakıt hücreleri yer alıyor. Fuarın katılımcıları arasında Autodesk, Bosch, Dassault Systemes, Microsoft, NOKIA, Salzgitter, ServiceNow, Schneider Electric ve Siemens gibi global şirketlerle birlikte Beckhoff Automation, GP Joule, Festo, Harting, ifm, Kaeser Compressors Pepperl + Fuchs, Phoenix Contact, Rittal, SEW ve Ziehl-Abegg gibi KOBİ’ler bulunuyor. Fraunhofer ve Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) gibi tanınmış araştırma enstitüleri, geleceğe yönelik endüstriyel çözümler tasarlarken çeşitli teknoloji alanlarında 300'den fazla startup, yenilikçi potansiyele sahip inovasyonlarını fuarda sergiliyor. Gerçekleşen tanıtım toplantısında Hannover Fairs Turkey’in dünyanın çeşitli ülkelerinde Deutsche Messe AG tarafından düzenlenen fuarlara Türkiye'den katılımları organize ettiğine değinen Belkıs Ertaşkın, “Dünyanın farklı kıta ve ülkelerinden 4 binden fazla katılımcının yer alacağı fuarda bu yıl İstanbul Ticaret Odası (İTO) desteği ve Hannover Fairs Turkey organizasyonu ile Türkiye’den 170’in üzerinde firma 6.000 m2’ye yakın bir alanda katılım sağlayacak. Türkiye, HANNOVER MESSE’de iki yılda bir yer alan Basınçlı Hava ve Kompresör alanında en büyük uluslararası katılımcı statüsünde yer alıyor. Fuarda aralıklı olarak işlenen bu sektörde lider firmalar yüksek katılım gösterirken, son yıllarda yaptığı önemli ataklarla Türkiye öne çıkıyor. Elektrik enerjisi kullanımının uygun olmadığı ya da tehlikeli olduğu ortamlarda, üretim ve servis sektörü gibi çeşitli sektörlerde kullanılan ve depolanabilen basınçlı hava enerjisini üreten bu teknolojiler konusunda sürekli olarak yeni teknolojiler üreten Türk firmaları fuarda satın alma profesyonellerinin ilgisini çekiyor” şeklinde konuştu.

Endonezya partner ülke oldu

Gerçekleşen buluşmada lider ticaret fuarı HANNOVER MESSE’de düzenlenecek etkinliklere değinen HANNOVER MESSE Global Direktörü Hubertus von Monschaw, “Fuar, karmaşık üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi başlıkları öne çıkararak katılımcıların günümüz ve yarının endüstrisi için teknolojik çözümler sunmasına ve bu çözümleri ziyaretçilerle paylaşılmasına olanak tanıyor. Fuarın yoğun konferans programında da Endüstriyel Dönüşüm, Endüstri 4.0 ve Teknoloji Transferi Aşaması gibi birçok önemli başlığın yanında; mevcut kablosuz iletişim teknolojilerinin, üretim hatlarını ve intralojistiği daha esnek, otonom ve verimli hale getiren, yüksek veri hızıyla kablosuz network iletişimini mümkün kılan ‘Endüstriyel Kablosuz ve 5G Aşaması’ başlığı bulunuyor” dedi. Fuarın her yıl yüzbinlerce ziyaretçi ve sektör lideri firmayı bir araya getirdiğini aktaran Monschaw, fuar rakamları ve partner ülke konularına değinerek, “HANNOVER MESSE endüstrinin buluşma noktası. Geçtiğimiz yıl fuarımızda 2 bin 500’den fazla katılımcıyı ve 75 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık. Ziyaretçiler fuar boyunca 8 binden fazla ürün ve çözüm sistemlerini inceleme fırsatı buldular. Bu yıl partner ülkemiz son yıllarda yakaladığı başarılı ihracat grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Endonezya olacak. Fuar boyunca katılımcı ve ziyaretçiler, ihracatta yüzde 40’tan fazla artış yakalayarak 230 milyar dolar seviyelerine gelen ve bu başarıyı sürdürmekte kararlı olan Endonezya’yı daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar” dedi.

80’in üzerinde Türk firması milli katılım sağlayacak

Türkiye sanayisinin giderek büyüdüğüne ve HANNOVER MESSE’nin bu konuda büyük katkıları olduğuna değinen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sami Atılgan, “Dış pazarlar ve uluslararası ilişkiler deyince akla ilk önce fuarlar geliyor. Bu bağlamda İTO olarak milli katılım organizasyonlarına da büyük önem atfediyoruz. Bu sene 76’ncısı düzenlenecek HANNOVER MESSE Fuarı da, özellikle dövme ve döküm ürünleri yan sanayi, enerji, lojistik, hidrolik, pnomatik sektörlerinde dünyaca ünlü bir fuar ve biz de 1992 yılından bu yana bu fuara iştirak ediyoruz. Fuara daha önce ‘partner ülke’ olarak katılma tecrübesini de yaşadık. Geçen sene, HANNOVER MESSE Türkiye milli katılım organizasyonunu 4 salonda toplamda 1.020 m² alanda 49 katılımcının iştiraki ile gerçekleştirmiştik. Ne mutlu ki bu sene çok daha büyük bir talep oldu, fuar idaresinden ekstra yer talep ettik ve 1.800 m2’lik bir alanda olacağız. Güncel katılımcı sayımız ise 82. Bu sene de çok verimli bir organizasyona imza atacağımıza ilişkin güvenim tam. HANNOVER MESSE fuarının, daha önceki yıllarda olduğu gibi yeni işbirliği alanlarına ve ortaklıklara vesile olmasını, tüm katılımcı firmalar için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.