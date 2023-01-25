Zor bir dönemden geçiyoruz…

ENFLASYON yüksek…

Dar gelirliler zorluk çekiyor…

Ve medya, haklı olarak,

Bu hususlarda eleştiriyor…

PANDEMİ sonrası durum bu…

Bu eleştirilerin yanlış olduğunu

İddia eden yok…

Aksine, her kesimden

AKLISELİM sahibi olanlar tabii,

Haklı buluyor…

Ancak burada mesele şu:

Bugün İKTİDAR değişse,

Yarın daha güzel bir güne mi

Uyanacağız?

Enflasyon HEMEN inişe mi geçecek?

Dar gelirli kardeşlerimiz

Ekonomik açıdan

HEMEN rahatlayacak mı?

Yoksa… Birkaç ay sonra

Bir “Enkaz devraldık(!)”

Edebiyatı mı başlayacak?

Eğri oturup doğru konuşalım(!)

Çöplükten yiyecek toplayan

İnsan manzaraları çok ÜZÜCÜDÜR…

Ama her devirde olmuştur…

Önemli olan,

Bu ve benzeri sorunlar ile

Hangi PARTİNİN

Daha iyi mücadele edebileceğidir(!)

Hangi partinin

Daha somut, elle tutulur

ÇÖZÜM önerileri bulduğudur.

Ekonomik BASKI sebebiyle,

Adeta PANİĞE kapılıp,

DUYGUSAL davranmak yerine;

OY vermeden önce,

ANALİZİ bu yönden ele almak

Daha AKILLICA olur…

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