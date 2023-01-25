Zor bir dönemden geçiyoruz…
ENFLASYON yüksek…
Dar gelirliler zorluk çekiyor…
Ve medya, haklı olarak,
Bu hususlarda eleştiriyor…
PANDEMİ sonrası durum bu…
Bu eleştirilerin yanlış olduğunu
İddia eden yok…
Aksine, her kesimden
AKLISELİM sahibi olanlar tabii,
Haklı buluyor…
Ancak burada mesele şu:
Bugün İKTİDAR değişse,
Yarın daha güzel bir güne mi
Uyanacağız?
Enflasyon HEMEN inişe mi geçecek?
Dar gelirli kardeşlerimiz
Ekonomik açıdan
HEMEN rahatlayacak mı?
Yoksa… Birkaç ay sonra
Bir “Enkaz devraldık(!)”
Edebiyatı mı başlayacak?
Eğri oturup doğru konuşalım(!)
Çöplükten yiyecek toplayan
İnsan manzaraları çok ÜZÜCÜDÜR…
Ama her devirde olmuştur…
Önemli olan,
Bu ve benzeri sorunlar ile
Hangi PARTİNİN
Daha iyi mücadele edebileceğidir(!)
Hangi partinin
Daha somut, elle tutulur
ÇÖZÜM önerileri bulduğudur.
Ekonomik BASKI sebebiyle,
Adeta PANİĞE kapılıp,
DUYGUSAL davranmak yerine;
OY vermeden önce,
ANALİZİ bu yönden ele almak
Daha AKILLICA olur…
www.canustel.com.tr
Yorumlar