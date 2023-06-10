Hangi Türk futbolcu Şampiyonlar Ligi finali oynadı? Bu akşam Şampiyonlar Ligi kupası Hakan Çalhanoğlu veya İlkay Gündoğan'ın elinde yükselecek. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını alan Türk oyuncular kimler? Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Türk futbolcular kim? Şampiyonlar ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu kim? Avrupa Kupası kazanan Türk futbolcular kim? Şampiyonlar Ligi finali oynayan Türkler

Hangi Türk futbolcu Şampiyonlar Ligi finali oynadı?

Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde nefesler tutuldu. Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın takımları final maçında karşı karşıya geliyorlar. İki kaptandan bakalım hangisi kupayı kaldırma başarısını gösterecek?

Atatürk Olimpiyat Stadı, ikinci defa Şampiyonlar ligi finaline sahne oluyor. 2004 Şampiyonlar Ligi final maçında 3-0 geriye düşen Liverpool, ikinci yarısa Milan karşısında skoru 3-3 yapmayı başarmıştı. Penaltılarla rakibini eleyen Liverpool kupayı almayı başarmıştı. Liverpool-Milan finali, Bir İstanbul Masalı olarak aklımızda kaldı.

Peki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan Türk oyuncular kimler? Daha önce Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Arda Turan'ın takımları Şampiyonlar Ligi finali oynadılar. Arda Turan final maçında sakatlığı nedeniyle kadroya girememişti. Önümüzdeki iki yıl final maçına ev sahipliği yapacak statlar ve ülkeler şunlar:

2024: Wembley Stadyumu, Londra / İNGİLTERE

2025: Fussball Arena München, Münih / ALMANYA

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Türk futbolcular kim?

Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Arda Turan kupaya şimdiye kadar çok yaklaşan Türk oyuncular olmayı başardılar.

Şampiyonlar Ligi finali oynayan Türkler ve final maçı skorları

4 futbolcumuzun takımı Şampiyonlar Ligi finali oynadı. İşte o maçların listesi:

Yıldıray Baştürk (Bayern Leverkusen / 2001-2002)

2001 yılında Bayern Leverkusen'e transfer olan Yıldıray Baştürk, kulübü ile ilk senesinde Şampiyonlar Ligi finali oynadı. Real Madrid - Leverkusen maçında kupayı Real Madrid alırken, Yıldıray Baştürk Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan ilk Türk futbolcu oldu. Maçı Real 2-1 kazanmıştı.

Hamit Altıntop (Bayern Münih / 2009-2010)

Bayern Münih ile Mourinho'lu İnter Devler Ligi finalinde karşı karşıya geldiler. Hamit Altıntop'un takımı Bayern Münih sahadan 2-0 yenik ayrıldı ve kupa İnter'e gitti. Hamit Altıntop da Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Türk futbolcular arasına adını yazdırmış oldu.

Nuri Şahin (Borussia Dortmund / 2012-2013)

İki alman devini karşı karşıya getiren finalde Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldiler. Nuri Şahin oyuna sonradan girmesine rağmen takımı maçı kaybetti. Nuri Şahin de Şampiyonlar Ligi finali oynayan Türkler listesine girmeye başardı ama kupaya uzanamadı. B. Münih o maçı 2-1 kazandı.

Arda Turan (Atletico Madrid / 2013-2014)

Nuri Şahin'den bir yıl sonra Arda Turan'ın takımı Atletico Madrid de Devler ligi'nde finale çıkmayı başardı. Sakatlığı nedeniyle final maçını kaçıran Arda Turan, Diego Simeone'nin kendisini final maçında oynatmamasına çok üzülmüştü. Real Madrid o maçta Atlecio'yu 4-1 yenmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını alan Türk oyuncular kimler?

Şimdiye kadar finalde 3 Türk futbolcu sahaya çıktı ama hiçbiri kupayı kazanamadı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu kim olacak?

Hakan Çalhanoğlu, rüya takım Manchester City karşısında kupayı alarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk oyuncu olmak istiyor. Diğer yanda da Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan var.

Avrupa Kupası kazanan Türk futbolcular kim?

Fatih Tekke, Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımı ile UEFA Kupası final maçında sahadaydı. Zenit, Glasgow Rangers ile oynanan final maçını 2-0 kazanıp kupaya uzandı ve Fatih Tekke Türk olmayan bir takımla Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk oyuncu oldu. Fatih Tekke 90 dakika boyunca sahada mücadele etmesine rağmen gol sevinci yaşayamadı.

Kaynak: HABER MERKEZİ