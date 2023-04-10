Bu ay, enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren dört önemli şirketin halka arzları gerçekleşiyor. Europower Enerji Şirketi, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamaya hazırlanıyor.

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. (EUPWR), enerji ve otomasyon teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir şirkettir. Halka arzları 12-13-14 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

EUPWR'nin halka arzı 12-14 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arz fiyatı 40,60 TL olarak belirlendi ve eşit dağıtım yöntemiyle paylar dağıtılacak. Toplamda 50 milyon lot pay sunulacak ve ek olarak 10 milyon lot ek pay mevcut. Aracı kurum olarak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alırken, şirketin BIST kodu EUPWR olarak belirlendi. Şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Fonun Kullanım Yeri özetle şu şekildedir:

%5-25 Arge-Ürge çalışmaları, yeni yatırımlar

%5-20 Mesken ve küçük işletme tipi kompakt güneş santrali ekipmanı (sunjunior) güneş santrali inverteri ve akım-gerilim transformatörü imalatı için gerekli makine, techizat, cihaz, ekipman alımı

%5-25 Devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesi/çeşitliliği artırılması, gayrimenkul, teçhizat, ekipman, taşıt alım ve yenilemeleri

%5-25 İş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt alımı ve yenilemeleri

%5-30 Yeni fabrika alanı, fabrika arazisi veya binası gibi gayrimenkul edinimi, fabrika binası genişletme/yenileme veya yeni tesis kurulumu

%5-15 Güneş paneli ve transformatör fabrikası çeşitlilik ve kapasite artırımına ilişkin yatırımlar

%10-20 Finansal borçların ödenmesi

%20-40 İşletme sermayesi olarak değerlendirme

Tahsisat grupları şu şekildedir:

%80 Yurtiçi Bireysel Yatırımcı

%3 Şirket Çalışanları

%17 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı Ek satış için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Halka açıklık oranı %27,30 olarak belirlenmiştir ve halka arz büyüklüğü yaklaşık olarak 2,4 milyar TL'dir. Halka arzda %20 iskonto uygulanacaktır.

YENİGÜN HABER MERKEZİ