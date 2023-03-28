Pilates, hem bedensel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olan bir egzersiz formudur. Zihinsel rahatlama sağlamak için özellikle etkili olan bazı Pilates hareketleri şunlardır:

Pelvik Kaldırma (Pelvic Curl): Bu hareket, bel ve kalça kaslarını güçlendirirken, aynı zamanda omurgayı esnetir ve rahatlatır. Pelvik kaldırma, nefes alıp vermeyle eşleştirilerek zihinsel rahatlama sağlar. Tek Bacaklı Dairesel Hareket (Single Leg Circles): Bu hareket, sadece bacakları ve kalça kaslarını çalıştırmakla kalmaz, aynı zamanda dikkati tek bir noktaya odaklar ve zihni sakinleştirir. Cat-Cow Stretch: Bu hareket, omurgayı esnetir, sırt ve boyun kaslarını rahatlatır ve dikkati nefes alıp vermeye yönlendirir. The Hundred: Bu nefes alıp verme ve çekirdek kaslarını çalıştıran Pilates hareketi, zihinsel odaklanma gerektirir ve nefesle hareketleri eşleştirerek rahatlama sağlar. Child's Pose (Mermaid Stretch): Bu rahatlatıcı poz, omurgayı esnetir ve yan kasları açar. Aynı zamanda, başın ve omuzların ağırlığını indirerek sakinleşmeye yardımcı olur. Spine Twist: Bu hareket, omurgayı döndürerek ve esneterek çalıştırır ve aynı zamanda dikkati nefes alıp verme ve hareketler arasındaki koordinasyona yönlendirir.

Pilates egzersizlerini düzenli olarak uygulamak, zihinsel rahatlama sağlamaya ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Hareketler sırasında nefes alıp verme ve vücut pozisyonlarına dikkat etmek, zihnin odağını stresli düşüncelerden uzaklaştırarak rahatlama sağlar.