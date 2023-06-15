İl sayısı 100'e çıkıyor... İşte il olması beklenen ilçeler neler? internet üzerinden günün en çok aratılan konusu haline geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı il sayısının 100, ilçe sayısının 1000'e çıkması fikri AK Parti tarafından olumlu karşılandı. Peki vatandaşlar hangi ilçelerin il olacağını merak ediyor. Hangi ilçeler il olacak? İl olacak ilçeler hangisi? İşte il olması beklenen ilçeler şunlar...

HANGİ İLÇELER İL OLACAK?

İl olmak için o ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor.

Nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bunun gibi 8 başlıktaki kriterlere uyan yerler il olacak.

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Şu ana kadar adı geçen bir ilçe olmasa da kriterleri karşılayabilecek Nazill, Polatlı, Silopi, Tarsus, Yüksekova,  İnegöl, Karadeniz Ereğli, Çorlu, Ceyhan, Bodrum,  Bandırma, Alanya,  Akhisar, Erciş, Ereğli,  Elbistan, Midyat, Siverek, İskenderun gibi ilçeler bulunuyor.

BAHÇELİ'DEN 100 İL, 1000 İLÇE ÇIKIŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." demişti.

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67 DEN 81'E ÇIKTI

1989 yılında Aksaray ile başlayan ilçelerin il yapılması 1999'a kadar devam etti ve 67 olan il sayısı 81'e çıkmıştı. 

HANGİ İLÇELER İL OLACAK? HANGİ İLÇENİN NE KADAR NUFÜSU VAR?

İl olması beklenen ilçeler şu şekilde:

19. Nazilli (Aydın)

Mevcut nüfusu:  160.581

nazilli

18. Polatlı (Ankara)

Mevcut nüfusu: 127.526

polatlı

17. Silopi (Şırnak)

Mevcut nüfusu: 141.621 

silopi

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16. Tarsus (Mersin)

Mevcut nüfusu: 347.314

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15. Yüksekova (Hakkari)

Mevcut nüfusu: 119.194

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14. İnegöl (Bursa)

Mevcut nüfusu:  286.848

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13. Karadeniz Ereğli (Zonguldak)

Mevcut nüfusu: 175.309

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12. Çorlu (Tekirdağ)

Mevcut nüfusu: 284.907

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11. Ceyhan (Adana)

Mevcut nüfusu: 159.955

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10. Bodrum (Muğla)

Mevcut nüfusu: 187.284

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9. Bandırma (Balıkesir)

Mevcut nüfusu: 161.894

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8. Alanya (Antalya)

Mevcut nüfusu: 350.636

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7. Akhisar (Manisa)

Mevcut nüfusu: 177.419

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6. Erciş (Van)

Mevcut nüfusu: 171.000

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5. Ereğli (Konya)

Mevcut nüfusu: 149.333

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4. Elbistan (Kahramanmaraş)

Mevcut nüfusu: 141.307

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3. Midyat (Mardin)

Mevcut nüfusu: 120.069

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2. Siverek (Şanlıurfa)

Mevcut nüfusu: 267.942

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1. İskenderun (Hatay)

Mevcut nüfusu: 251.682

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Kaynak: DEMET CENGİZ