Bir araba seçmek, sadece ulaşım aracı seçmekten daha fazlasıdır. Kendi kişiliğinizi, yaşam tarzınızı ve ihtiyaçlarınızı yansıtan bir yol arkadaşı arıyorsunuz. Belki hızlı ve dinamik bir deneyim arıyorsunuz, belki güvenilir ve ekonomik bir seçenek, ya da belki de her iki özelliği birden sunan bir model. Peki Honda'nın sunduğu seçenekler arasında hangisi sizin için ideal olabilir? Hangisi yaşam tarzınıza en uygun, en iyi performansı sağlar ve bütçenize en uygun olanıdır?

Hadi birlikte bakalım.

Honda Civic modeline ne dersiniz? Elegance ve Executive olmak üzere farklı donanım seviyeleri mevcut ve 1.5L VTEC Turbo motor seçeneği ile sunuluyor. Ancak onu tercih etmeden önce, belki de yakıt tüketimine ve bagaj hacmine bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Peki ya Honda Jazz hakkında ne düşünüyorsunuz? 1.5L e:HEV Hibrit motoru ile hem ekonomik hem de çevre dostu bir seçenek. Üç farklı donanım seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz: Elegance, Advance ve Style.

Son olarak, Honda Accord'u değerlendirmeye aldınız mı? Accord, geniş iç mekanı ve üstün konfor özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 1.5L VTEC Turbo Benzinli motor seçeneği ile sunuluyor.

Öyleyse hangi model sizin için en uygun olabilir? Yakıt tüketimini mi, motor gücünü mü, donanım seviyesini mi veya belki de tüm bu faktörleri bir arada mı önemsiyorsunuz? İşte size Honda'nın sunduğu araba fiyatları ve teknik detaylar. İnceleyin, karşılaştırın ve en doğru seçimi yapın

Honda Jazz Hybrid: Fiyatlar, Özellikler, Teknik Detaylar ve Yakıt Tüketimi

Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatı

Honda Jazz Hybrid'in tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1.039.500 TL'dir.

Motorlar

Honda Jazz Hybrid, 1.5L i-MMD Hybrid motor opsiyonu ile sunulmaktadır.

Donanım Seviyeleri

Honda Jazz Hybrid, Executive ve Crosstar Executive donanım seviyeleri ile piyasaya sunulmaktadır.

Genel Özellikler

Motor: 1.5L i-MMD Hybrid

Çap X Strok: 73.0 mm & 89,5 mm

Benzinli motor maksimum güç: 98 PS (72 kW) @5500 d/d

Benzinli motor maksimum tork: 131 Nm @4500-5000 d/d

Elektrik motoru maksimum güç: 109 PS (80 kW)

Elektrik motoru maksimum tork: 253 Nm

Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)

Hacim (cc): 1498

Çekiş: Ön Tekerlekten Çekiş (4x2)

Sıkıştırma oranı: 13.5 +/-0.2

Frenler: Ön: Hava Soğutmalı disk / Arka: Disk

Şanzıman: E-CVT - Elektronik Sabit Hızlı Şanzıman

Maksimum sürat (km/s): 175

Donanım Özelliklerine Göre Değerler

Executive

Süspansiyon: Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu. Arka: Yarı sabit aks

Hızlanma 0-100 km/s (sn): 9,5

Ağırlık (kg): 1300

Lastikler: 185/55/R16 87H 16*6J offset 50 C

CO2 emisyonları (g/km): 84

Ebatlar: Uzunluk (mm): 4044, Genişlik (mm): 1694, Yükseklik (mm): 1526, Aks mesafesi (mm): 2517, Ön tekerlek izi (mm): 1487, Arka tekerlek izi (mm): 1474

Yakıt deposu (lt): 40

Bagaj hacmi (lt): 304

Yakıt Tüketimi: Şehir içi (lt/100km): 2,5, Şehir dışı (lt/100km): 4,3, Birleşik (t/100km): 3,7

Crosstar Executive

Süspansiyon: Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu. Arka: Yarı sabit aks

Hızlanma 0-100 km/s (sn): 9,9

Ağırlık (kg): 1327

Lastikler: 185/60/R16 86H 16*6J offset 45 B

CO2 emisyonları (g/km): 88

Ebatlar: Uzunluk (mm): 4090, Genişlik (mm): 1725, Yükseklik (mm): 1556, Aks mesafesi (mm): 2520, Ön tekerlek izi (mm): 1498, Arka tekerlek izi (mm): 1485

Yakıt deposu (lt): 40

Bagaj hacmi (lt): 298

Yakıt Tüketimi: Şehir içi (lt/100km): 2,7, Şehir dışı (lt/100km): 4,5, Birleşik (t/100km): 3,8

Honda Civic Sedan: Fiyatlar, Özellikler, Teknik Detaylar ve Yakıt Tüketimi

Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatı

Honda Civic Sedan'ın tavsiye edilen başlangıç fiyatı 733.000 TL'dir.

Motorlar

Honda Civic Sedan, 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor opsiyonu ile sunulmaktadır.

Donanım Seviyeleri

Honda Civic Sedan, Elegance ve Executive donanım seviyeleri ile piyasaya sunulmaktadır.

Genel Özellikler

Motor: 1.5L i-VTEC 4 Silindirli Benzinli Motor

Çap X Strok: 73.0 mm X 89,5 mm

Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)

Hacim (cc): 1498

Çekiş: 4X2 Önden Çekiş

Sıkıştırma oranı: 10.6 +/- 0.2

Maksimum güç (PS/dd): 121 PS (89 kW) @6600 d/d

Maksimum tork (Nm/dd): 145 Nm @4300 d/d

Frenler: Ön: Hava soğutmalı disk, Arka: Kampana

Süspansiyon: Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu. Arka: Yarı sabit aks

Şanzıman: CVT - Sürekli Değişken Şanzıman

Maksimum sürat (km/s): 198

Hızlanma 0-100 km/s (sn): 10,5

Ağırlık (kg): 1189

Lastikler: 185/55R16

Birleşik (t/100km): 6,2

CO2 emisyonları (g/km): 139

Donanım Özelliklerine Göre Değerler

Elegance

Ebatlar: Uzunluk (mm): 4568, Genişlik (mm): 1748, Yükseklik (mm): 1458, Aks mesafesi (mm): 2590, Ön tekerlek izi (mm): 1496, Arka tekerlek izi (mm): 1483

Yakıt deposu (lt): 40

Bagaj hacmi (lt): 519 L

Yakıt Tüketimi: Düşük (lt/100km): 8,6, Orta (lt/100km): 5,7, Yüksek (lt/100km): 5,2, Çok Yüksek (lt/100km): 6,4

Executive

Ebatlar: Uzunluk (mm): 4568, Genişlik (mm): 1748, Yükseklik (mm): 1458, Aks mesafesi (mm): 2590, Ön tekerlek izi (mm): 1496, Arka tekerlek izi (mm): 1483

Yakıt deposu (lt): 40

Bagaj hacmi (lt): 519 L

Yakıt Tüketimi: Düşük (lt/100km): 8,6, Orta (lt/100km): 5,7, Yüksek (lt/100km): 5,2, Çok Yüksek (lt/100km): 6,4

Honda Civic Sedan Turbo: Fiyatlar, Özellikler, Teknik Detaylar ve Yakıt Tüketimi

Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatı

Honda Civic Sedan Turbo'nun tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1.112.000 TL'dir.

Motorlar

Honda Civic Sedan Turbo, 1.5L VTEC Turbo ve 1.5L VTEC Turbo ECO motor opsiyonları ile sunulmaktadır.

Donanım Seviyeleri

Honda Civic Sedan Turbo, Premium, Elegance, Executive+ donanım seviyeleri ile piyasaya sunulmaktadır.

Genel Özellikler

Motor: 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 Silindir

Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi), Direkt Enjeksiyonlu

Çap ve strok (mm): 73 mm x 89,5 mm

Hacim (cc): 1498

Sıkıştırma oranı: 10.3 +/-0.2

Maksimum güç*: 182 PS (134 kW) 6000 d/d (Benzin), 129 PS (95 kW) at 5500-6000 d/d (LPG)

Maksimum tork*: 240 Nm at 1700-4500 d/d (Benzin), 180 Nm at 1700-4500 d/d (LPG)

Frenler: Ön: Hava soğutmalı disk - Arka: Disk

Süspansiyon: Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı ve viraj denge çubuklu. Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu.

Şanzıman: CVT

Çekiş: 4X2 Önden Çekiş

Maksimum sürat (km/s): 200

Hızlanma 0-100 km/s (sn): 8,1 (Benzin), 10,5 (LPG)

Ağırlık (kg): 1389-1405 (Benzin), 1375-1404 (LPG)

Lastikler: 215/55R16 93H veya 215/50R17 91V, bağlı olarak donanım seviyesine

Yakıt deposu (lt): 47 L

Bagaj hacmi (lt): 512 L

Ebatlar: Uzunluk (mm): 4677, Genişlik (mm): 1802, Yükseklik (mm): 1407, Aks mesafesi (mm): 2733, Ön tekerlek izi (mm): 1547, Arka tekerlek izi (mm): 1587

Yakıt Tüketimi**

Düşük Hız (L/100 km): 9,8 (Benzin), 9,6 (LPG)

Orta Hız (L/100 km): 6,4 (Benzin), 6,2 (LPG)

Yüksek Hız (L/100 km): 5,6 (Benzin), 5,5 (LPG)

Çok Yüksek Hız (L/100 km): 6,6 (Benzin), 6,5 (LPG)

Birleşik (L/100 km): 6,7 (Benzin), 6,5 (LPG)

CO2 emisyonları

CO2 emisyonları (g/km): 151 (Benzin), 148 (LPG)

* Motor güç ve tork değerleri, donanım seviyesine ve yakıt tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

** Yakıt tüketimi değerleri, sürüş koşullarına ve kullanılan yakıtın tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Honda HR-V e:HEV Hibrit: Fiyatlar, Özellikler, Teknik Detaylar ve Yakıt Tüketimi

Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatı

Honda HR-V e:HEV Hibrit'in tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1.205.000 TL'dir.

Motor

Honda HR-V e:HEV Hibrit, 1.5L i-MMD Hibrit motor ile sunulmaktadır.

Donanım Seviyeleri

Honda HR-V e:HEV Hibrit, Elegance, Advance, Style donanım seviyeleri ile piyasaya sunulmaktadır.

Genel Özellikler

Motor: 1.5L i-MMD Hybrid

Çap X Strok: 73 x 89,5

Benzinli motor maksimum güç: 79 kW (107 PS) 6.000 - 6.400 d/d

Benzinli motor maksimum tork: 131 Nm 4.500-5.000 d/d

Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)

Hacim (cc): 1498

Çekiş: 4X2 önden çekiş

Sıkıştırma oranı: 13.5 +/- 0.2

Frenler: Ön: Hava soğutmalı disk / Arka: Disk

Süspansiyon: Ön: Viraj demirli ve helezonlu MacPherson amortisör, Arka: Burulma demiri, Helezon

Maksimum sürat (km/s): 170

Hızlanma 0-100 km/s (sn): 10.7

Ağırlık (kg): 1452

Lastikler: 225/50 R18

Birleşik (t/100km): 5,40

CO2 emisyonları (g/km): 122

Elektrik motoru maksimum güç: 96 kW (131 PS)

Elektrik motoru maksimum tork: 253 Nm

Şanzıman: E-CVT - Elektronik Sabit Hızlı Şanzıman

Ebatlar

Uzunluk (mm): 4340

Genişlik (mm): 1790

Yükseklik (mm): 1582

Aks mesafesi (mm): 2610

Ön tekerlek izi (mm): 1535

Arka tekerlek izi (mm): 1540

Yakıt Tüketimi

Yakıt deposu (lt): 40

Bagaj hacmi (lt): 319

Düşük (lt/100km): 4,60

Orta (lt/100km): 4,10

Yüksek (lt/100km): 4,60

Çok Yüksek (lt/100km): 7,10

Honda Sedan: Fiyatlar, Özellikler, Teknik Detaylar ve Yakıt Tüketimi

Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatı

Honda Sedan'ın tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1.478.000 TL'dir.

Motor

Honda Sedan, 1.5L VTEC Turbo Benzinli motor ile sunulmaktadır.

Donanım Seviyeleri

Honda Sedan, Executive ve Executive+ donanım seviyeleri ile piyasaya sunulmaktadır.

Genel Özellikler

Motor: 4 silindirli DOHC VTEC & VTC benzinli motor

Benzinli motor maksimum güç: 190 / 5500

Benzinli motor maksimum tork: 260 / 1600-5000

Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)-Direkt Enjeksiyonlu

Hacim (cc): 1498

Çekiş: 4X2 Önden Çekiş

Sıkıştırma oranı: 10,3 +/- 0,2

Frenler: Ön: Hava soğutmalı disk, Arka: Disk

Süspansiyon: Ön: MacPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu. Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu

Şanzıman: CVT - Sürekli Değişken Şanzıman

Maksimum sürat (km/s): 190

Hızlanma 0-100 km/s (sn): 8,9

Ağırlık (kg): 1539

Birleşik (t/100km): 7,3

Ebatlar

Uzunluk (mm): 4901

Çap ve strok (mm): 73 x 89,5

Genişlik (mm): 1862

Yükseklik (mm): 1442

Aks mesafesi (mm): 2830

Ön tekerlek izi (mm): 1600

Arka tekerlek izi (mm): 1624

Yakıt Tüketimi

Yakıt deposu (lt): 56

Bagaj hacmi (lt): Executive: 573, Executive+: 570

Düşük Hız (L/100 km): 10,3

Orta Hız (L/100 km): 6,9

Yüksek Hız (L/100 km): 6,2

Çok Yüksek Hız (L/100 km): 7,2

Lastikler ve CO2 Emisyonları