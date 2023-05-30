Bir araba seçmek, sadece ulaşım aracı seçmekten daha fazlasıdır. Kendi kişiliğinizi, yaşam tarzınızı ve ihtiyaçlarınızı yansıtan bir yol arkadaşı arıyorsunuz. Belki hızlı ve dinamik bir deneyim arıyorsunuz, belki güvenilir ve ekonomik bir seçenek, ya da belki de her iki özelliği birden sunan bir model. Peki Honda'nın sunduğu seçenekler arasında hangisi sizin için ideal olabilir? Hangisi yaşam tarzınıza en uygun, en iyi performansı sağlar ve bütçenize en uygun olanıdır?
Hadi birlikte bakalım.
Honda Civic modeline ne dersiniz? Elegance ve Executive olmak üzere farklı donanım seviyeleri mevcut ve 1.5L VTEC Turbo motor seçeneği ile sunuluyor. Ancak onu tercih etmeden önce, belki de yakıt tüketimine ve bagaj hacmine bir göz atmak isteyebilirsiniz.
Peki ya Honda Jazz hakkında ne düşünüyorsunuz? 1.5L e:HEV Hibrit motoru ile hem ekonomik hem de çevre dostu bir seçenek. Üç farklı donanım seviyesi arasından seçim yapabilirsiniz: Elegance, Advance ve Style.
Son olarak, Honda Accord'u değerlendirmeye aldınız mı? Accord, geniş iç mekanı ve üstün konfor özellikleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, 1.5L VTEC Turbo Benzinli motor seçeneği ile sunuluyor.
Öyleyse hangi model sizin için en uygun olabilir? Yakıt tüketimini mi, motor gücünü mü, donanım seviyesini mi veya belki de tüm bu faktörleri bir arada mı önemsiyorsunuz? İşte size Honda'nın sunduğu araba fiyatları ve teknik detaylar. İnceleyin, karşılaştırın ve en doğru seçimi yapın
Honda Jazz Hybrid: Fiyatlar, Özellikler, Teknik Detaylar ve Yakıt Tüketimi
Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatı
Honda Jazz Hybrid'in tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1.039.500 TL'dir.
Motorlar
Honda Jazz Hybrid, 1.5L i-MMD Hybrid motor opsiyonu ile sunulmaktadır.
Donanım Seviyeleri
Honda Jazz Hybrid, Executive ve Crosstar Executive donanım seviyeleri ile piyasaya sunulmaktadır.
Genel Özellikler
- Motor: 1.5L i-MMD Hybrid
- Çap X Strok: 73.0 mm & 89,5 mm
- Benzinli motor maksimum güç: 98 PS (72 kW) @5500 d/d
- Benzinli motor maksimum tork: 131 Nm @4500-5000 d/d
- Elektrik motoru maksimum güç: 109 PS (80 kW)
- Elektrik motoru maksimum tork: 253 Nm
- Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)
- Hacim (cc): 1498
- Çekiş: Ön Tekerlekten Çekiş (4x2)
- Sıkıştırma oranı: 13.5 +/-0.2
- Frenler: Ön: Hava Soğutmalı disk / Arka: Disk
- Şanzıman: E-CVT - Elektronik Sabit Hızlı Şanzıman
- Maksimum sürat (km/s): 175
Donanım Özelliklerine Göre Değerler
Executive
- Süspansiyon: Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu. Arka: Yarı sabit aks
- Hızlanma 0-100 km/s (sn): 9,5
- Ağırlık (kg): 1300
- Lastikler: 185/55/R16 87H 16*6J offset 50 C
- CO2 emisyonları (g/km): 84
- Ebatlar: Uzunluk (mm): 4044, Genişlik (mm): 1694, Yükseklik (mm): 1526, Aks mesafesi (mm): 2517, Ön tekerlek izi (mm): 1487, Arka tekerlek izi (mm): 1474
- Yakıt deposu (lt): 40
- Bagaj hacmi (lt): 304
- Yakıt Tüketimi: Şehir içi (lt/100km): 2,5, Şehir dışı (lt/100km): 4,3, Birleşik (t/100km): 3,7
Crosstar Executive
- Süspansiyon: Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu. Arka: Yarı sabit aks
- Hızlanma 0-100 km/s (sn): 9,9
- Ağırlık (kg): 1327
- Lastikler: 185/60/R16 86H 16*6J offset 45 B
- CO2 emisyonları (g/km): 88
- Ebatlar: Uzunluk (mm): 4090, Genişlik (mm): 1725, Yükseklik (mm): 1556, Aks mesafesi (mm): 2520, Ön tekerlek izi (mm): 1498, Arka tekerlek izi (mm): 1485
- Yakıt deposu (lt): 40
- Bagaj hacmi (lt): 298
- Yakıt Tüketimi: Şehir içi (lt/100km): 2,7, Şehir dışı (lt/100km): 4,5, Birleşik (t/100km): 3,8
Honda Civic Sedan: Fiyatlar, Özellikler, Teknik Detaylar ve Yakıt Tüketimi
Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatı
Honda Civic Sedan'ın tavsiye edilen başlangıç fiyatı 733.000 TL'dir.
Motorlar
Honda Civic Sedan, 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor opsiyonu ile sunulmaktadır.
Donanım Seviyeleri
Honda Civic Sedan, Elegance ve Executive donanım seviyeleri ile piyasaya sunulmaktadır.
Genel Özellikler
- Motor: 1.5L i-VTEC 4 Silindirli Benzinli Motor
- Çap X Strok: 73.0 mm X 89,5 mm
- Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)
- Hacim (cc): 1498
- Çekiş: 4X2 Önden Çekiş
- Sıkıştırma oranı: 10.6 +/- 0.2
- Maksimum güç (PS/dd): 121 PS (89 kW) @6600 d/d
- Maksimum tork (Nm/dd): 145 Nm @4300 d/d
- Frenler: Ön: Hava soğutmalı disk, Arka: Kampana
- Süspansiyon: Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu. Arka: Yarı sabit aks
- Şanzıman: CVT - Sürekli Değişken Şanzıman
- Maksimum sürat (km/s): 198
- Hızlanma 0-100 km/s (sn): 10,5
- Ağırlık (kg): 1189
- Lastikler: 185/55R16
- Birleşik (t/100km): 6,2
- CO2 emisyonları (g/km): 139
Donanım Özelliklerine Göre Değerler
Elegance
- Ebatlar: Uzunluk (mm): 4568, Genişlik (mm): 1748, Yükseklik (mm): 1458, Aks mesafesi (mm): 2590, Ön tekerlek izi (mm): 1496, Arka tekerlek izi (mm): 1483
- Yakıt deposu (lt): 40
- Bagaj hacmi (lt): 519 L
- Yakıt Tüketimi: Düşük (lt/100km): 8,6, Orta (lt/100km): 5,7, Yüksek (lt/100km): 5,2, Çok Yüksek (lt/100km): 6,4
Executive
- Ebatlar: Uzunluk (mm): 4568, Genişlik (mm): 1748, Yükseklik (mm): 1458, Aks mesafesi (mm): 2590, Ön tekerlek izi (mm): 1496, Arka tekerlek izi (mm): 1483
- Yakıt deposu (lt): 40
- Bagaj hacmi (lt): 519 L
- Yakıt Tüketimi: Düşük (lt/100km): 8,6, Orta (lt/100km): 5,7, Yüksek (lt/100km): 5,2, Çok Yüksek (lt/100km): 6,4
Honda Civic Sedan Turbo: Fiyatlar, Özellikler, Teknik Detaylar ve Yakıt Tüketimi
Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatı
Honda Civic Sedan Turbo'nun tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1.112.000 TL'dir.
Motorlar
Honda Civic Sedan Turbo, 1.5L VTEC Turbo ve 1.5L VTEC Turbo ECO motor opsiyonları ile sunulmaktadır.
Donanım Seviyeleri
Honda Civic Sedan Turbo, Premium, Elegance, Executive+ donanım seviyeleri ile piyasaya sunulmaktadır.
Genel Özellikler
- Motor: 1.5L DOHC VTEC Turbo, 4 Silindir
- Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi), Direkt Enjeksiyonlu
- Çap ve strok (mm): 73 mm x 89,5 mm
- Hacim (cc): 1498
- Sıkıştırma oranı: 10.3 +/-0.2
- Maksimum güç*: 182 PS (134 kW) 6000 d/d (Benzin), 129 PS (95 kW) at 5500-6000 d/d (LPG)
- Maksimum tork*: 240 Nm at 1700-4500 d/d (Benzin), 180 Nm at 1700-4500 d/d (LPG)
- Frenler: Ön: Hava soğutmalı disk - Arka: Disk
- Süspansiyon: Ön: McPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı ve viraj denge çubuklu. Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu.
- Şanzıman: CVT
- Çekiş: 4X2 Önden Çekiş
- Maksimum sürat (km/s): 200
- Hızlanma 0-100 km/s (sn): 8,1 (Benzin), 10,5 (LPG)
- Ağırlık (kg): 1389-1405 (Benzin), 1375-1404 (LPG)
- Lastikler: 215/55R16 93H veya 215/50R17 91V, bağlı olarak donanım seviyesine
- Yakıt deposu (lt): 47 L
- Bagaj hacmi (lt): 512 L
- Ebatlar: Uzunluk (mm): 4677, Genişlik (mm): 1802, Yükseklik (mm): 1407, Aks mesafesi (mm): 2733, Ön tekerlek izi (mm): 1547, Arka tekerlek izi (mm): 1587
Yakıt Tüketimi**
- Düşük Hız (L/100 km): 9,8 (Benzin), 9,6 (LPG)
- Orta Hız (L/100 km): 6,4 (Benzin), 6,2 (LPG)
- Yüksek Hız (L/100 km): 5,6 (Benzin), 5,5 (LPG)
- Çok Yüksek Hız (L/100 km): 6,6 (Benzin), 6,5 (LPG)
- Birleşik (L/100 km): 6,7 (Benzin), 6,5 (LPG)
CO2 emisyonları
- CO2 emisyonları (g/km): 151 (Benzin), 148 (LPG)
* Motor güç ve tork değerleri, donanım seviyesine ve yakıt tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
** Yakıt tüketimi değerleri, sürüş koşullarına ve kullanılan yakıtın tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Honda HR-V e:HEV Hibrit: Fiyatlar, Özellikler, Teknik Detaylar ve Yakıt Tüketimi
Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatı
Honda HR-V e:HEV Hibrit'in tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1.205.000 TL'dir.
Motor
Honda HR-V e:HEV Hibrit, 1.5L i-MMD Hibrit motor ile sunulmaktadır.
Donanım Seviyeleri
Honda HR-V e:HEV Hibrit, Elegance, Advance, Style donanım seviyeleri ile piyasaya sunulmaktadır.
Genel Özellikler
- Motor: 1.5L i-MMD Hybrid
- Çap X Strok: 73 x 89,5
- Benzinli motor maksimum güç: 79 kW (107 PS) 6.000 - 6.400 d/d
- Benzinli motor maksimum tork: 131 Nm 4.500-5.000 d/d
- Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)
- Hacim (cc): 1498
- Çekiş: 4X2 önden çekiş
- Sıkıştırma oranı: 13.5 +/- 0.2
- Frenler: Ön: Hava soğutmalı disk / Arka: Disk
- Süspansiyon: Ön: Viraj demirli ve helezonlu MacPherson amortisör, Arka: Burulma demiri, Helezon
- Maksimum sürat (km/s): 170
- Hızlanma 0-100 km/s (sn): 10.7
- Ağırlık (kg): 1452
- Lastikler: 225/50 R18
- Birleşik (t/100km): 5,40
- CO2 emisyonları (g/km): 122
- Elektrik motoru maksimum güç: 96 kW (131 PS)
- Elektrik motoru maksimum tork: 253 Nm
- Şanzıman: E-CVT - Elektronik Sabit Hızlı Şanzıman
Ebatlar
- Uzunluk (mm): 4340
- Genişlik (mm): 1790
- Yükseklik (mm): 1582
- Aks mesafesi (mm): 2610
- Ön tekerlek izi (mm): 1535
- Arka tekerlek izi (mm): 1540
Yakıt Tüketimi
- Yakıt deposu (lt): 40
- Bagaj hacmi (lt): 319
- Düşük (lt/100km): 4,60
- Orta (lt/100km): 4,10
- Yüksek (lt/100km): 4,60
- Çok Yüksek (lt/100km): 7,10
Honda Sedan: Fiyatlar, Özellikler, Teknik Detaylar ve Yakıt Tüketimi
Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatı
Honda Sedan'ın tavsiye edilen başlangıç fiyatı 1.478.000 TL'dir.
Motor
Honda Sedan, 1.5L VTEC Turbo Benzinli motor ile sunulmaktadır.
Donanım Seviyeleri
Honda Sedan, Executive ve Executive+ donanım seviyeleri ile piyasaya sunulmaktadır.
Genel Özellikler
- Motor: 4 silindirli DOHC VTEC & VTC benzinli motor
- Benzinli motor maksimum güç: 190 / 5500
- Benzinli motor maksimum tork: 260 / 1600-5000
- Yakıt Sistemi: PGM-FI (Programlanmış Yakıt Enjeksiyon Sistemi)-Direkt Enjeksiyonlu
- Hacim (cc): 1498
- Çekiş: 4X2 Önden Çekiş
- Sıkıştırma oranı: 10,3 +/- 0,2
- Frenler: Ön: Hava soğutmalı disk, Arka: Disk
- Süspansiyon: Ön: MacPherson süspansiyon, toe kontrol bağlantılı, viraj denge çubuklu. Arka: Çok noktadan bağlantılı bağımsız süspansiyon, viraj denge çubuklu
- Şanzıman: CVT - Sürekli Değişken Şanzıman
- Maksimum sürat (km/s): 190
- Hızlanma 0-100 km/s (sn): 8,9
- Ağırlık (kg): 1539
- Birleşik (t/100km): 7,3
Ebatlar
- Uzunluk (mm): 4901
- Çap ve strok (mm): 73 x 89,5
- Genişlik (mm): 1862
- Yükseklik (mm): 1442
- Aks mesafesi (mm): 2830
- Ön tekerlek izi (mm): 1600
- Arka tekerlek izi (mm): 1624
Yakıt Tüketimi
- Yakıt deposu (lt): 56
- Bagaj hacmi (lt): Executive: 573, Executive+: 570
- Düşük Hız (L/100 km): 10,3
- Orta Hız (L/100 km): 6,9
- Yüksek Hız (L/100 km): 6,2
- Çok Yüksek Hız (L/100 km): 7,2
Lastikler ve CO2 Emisyonları
- Executive: Lastikler 225/50 R17, CO2 emisyonları (g/km): 122
- Executive+: Lastikler 235/45 R18, CO2 emisyonları (g/km): 137