Yeneroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, firarların yanı sıra bir kısım kalkışmaların silah kullanılarak bastırıldığı iddialarına da yer verdi.

Önergede, deprem nedeniyle cezaevlerinde yıkım olup olmadığını ve hasar tespit çalışmalarını da soran Yeneroğlu, deprem nedeniyle hayatını kaybeden mahkûm sayısı ve deprem sonrasında mahpusların aileleriyle haberleşmeleri için gerekli iletişim hakkı sağlanıp sağlanmadığı konularına değindi.

DEVA Partili Yeneroğlu’nun Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

‘Cezaevlerinde deprem nedeniyle yıkım gerçekleşmiş midir?’

1. Deprem bölgesinde bulunan cezaevlerinde hasar tespit çalışmaları yapılmış mıdır? Cezaevlerinde deprem nedeniyle yıkım gerçekleşmiş midir?

2. Deprem nedeniyle cezaevlerinde hayatını kaybeden mahkûm veya tutuklu var mıdır?

‘Bugün itibariyle deprem sonrası firar eden mahpus sayısı kaçtır?’

3. Deprem bölgesinde bulunan cezaevlerinin hangilerinde firar ve kalkışma olayı yaşanmıştır?

4. Bugün itibari ile deprem sonrasında firar eden mahpus sayısı kaçtır? Bu kişiler hangi cezaevinden firar etmiştir? Kaç firari yakalanmıştır?

5. Firara teşebbüsü engellemek veya kalkışmayı bastırmak için yapılan müdahalede yaralanan veya hayatını kaybeden mahpus ya da infaz koruma memuru var mıdır?

6. Firar eden tutuklu ve hükümlülerin isimleri ve eşkalleri tespit edilip kamuoyu ile paylaşılmış mıdır?

7. Cezaevinde bulunan ve deprem sonrasında ailesinden haber almaya çalışan mahpuslar için gerekli iletişim hakkı sağlanmış mıdır?

YENİGÜN HABER MERKEZİ