YEŞİL ÇAY

Metabolizma hızına destek, kan şekeri seviyesindeki hızlı artışları önler ve metabolizma hızını dengeler,performansı etkiler, yorgunluk ve uyku halini ortadan kaldırır.

MATE

İçerdiği antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirir,metabolizmayı hızlandırması ile iştahı bastırarak kilo kaybına yardımcı olur,kan dolaşımını hızlandırır ve idrar söktürücüdür

BİBERİYE ÇAYI

Vücudu toksinlerden arındırır,ödem söktürücüdür,bağırsaklardan yağın emilimini azaltır,karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur,kabızlık şikayetlerine karşı etkilidir ve mide rahatsızlıklarına karşı günde en az 1 fincan tüketmeleri olumlu etki yaratabilir

KUŞBURNU

C vitamini içeriği yüksektir, ödem atıcı etkisi vardır,pektin ve meyve asitleri hafif ishal yapabilir ve sindirimi kolaylaştırır.

REZENE

İngiltere’de tüm hastalıklara iyi geldiğine inanılan 9 bitkiden biri,sindirime yardımcıdır,hamilelerde aşermeyi azaltır,emziklilerde sütü arttırır,dişeti enfeksiyonunu gidermeye yardımcıdır,öksürük ve soğuk algınlığında destek yaratabilir.

MELİSA

Anksiyeteyi hafifletmek ve uykuyu teşvik etmek için tüketimi önerilir,bilgiyi öğrenme, depolama ve geri getirme yeteneğini güçlendirir ve alzheimer hastalığına karşı koruyucudur.

ZENCEFİL ÇAYI

Termojenik etkiyi arttırarak yağ yakımı üzerinde etkili olduğu yapılan onlarca çalışma ile de desteklendi,kan şekeri üzerine olumlu etki yaratır,gaz giderici özelliği ile de bilinir,bulantının bastırılmasında etkilidir ve uzun süre tokluk hissetmenize de neden olur.

TARÇIN

Kan şekerinin düşürülmesinde etkili

Özellikle her gün 1 çay kaşığı kadar tarçın veya 1- 2 fincan tarçın çayı tüketimi ile 40 gün sonunda ortalama kan şekeri seviyesi üzerinde % 5- 15 oranında düşüş olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Midenin boşalma hızını geciktirir, böylece daha az kalori almaya destek sağlar

Sindirim şikayetlerinde etkili, gaz ve şişkinlik hissini gidermek için kullanılır

Vücut direncini arttırır.