YEŞİL ÇAY  

Metabolizma hızına destek, kan şekeri seviyesindeki hızlı artışları önler ve metabolizma hızını dengeler,performansı etkiler, yorgunluk ve uyku halini ortadan kaldırır. 

Çamaşır yıkarken neden çamaşırları ayrıştırmalısınız?Hangi kumaş türleri sıcak suya dayanamaz ve neden? Çamaşır yıkarken neden çamaşırları ayrıştırmalısınız?Hangi kumaş türleri sıcak suya dayanamaz ve neden?

MATE  

İçerdiği antioksidanlarla bağışıklık sistemini güçlendirir,metabolizmayı hızlandırması ile iştahı bastırarak kilo kaybına yardımcı olur,kan dolaşımını hızlandırır ve idrar söktürücüdür 

BİBERİYE ÇAYI  

Vücudu toksinlerden arındırır,ödem söktürücüdür,bağırsaklardan yağın emilimini azaltır,karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur,kabızlık şikayetlerine karşı etkilidir ve mide rahatsızlıklarına karşı günde en az 1 fincan tüketmeleri olumlu etki yaratabilir 

KUŞBURNU  

C vitamini içeriği yüksektir, ödem atıcı etkisi vardır,pektin ve meyve asitleri hafif ishal yapabilir ve sindirimi kolaylaştırır.  

REZENE 

İngiltere’de tüm hastalıklara iyi geldiğine inanılan 9 bitkiden biri,sindirime yardımcıdır,hamilelerde aşermeyi azaltır,emziklilerde sütü arttırır,dişeti enfeksiyonunu gidermeye yardımcıdır,öksürük ve soğuk algınlığında destek yaratabilir. 

MELİSA 

Anksiyeteyi hafifletmek ve uykuyu teşvik etmek için tüketimi önerilir,bilgiyi öğrenme, depolama ve geri getirme yeteneğini güçlendirir ve alzheimer hastalığına karşı koruyucudur. 

ZENCEFİL ÇAYI 

Termojenik etkiyi arttırarak yağ yakımı üzerinde etkili olduğu yapılan onlarca çalışma ile de desteklendi,kan şekeri üzerine olumlu etki yaratır,gaz giderici özelliği ile de bilinir,bulantının bastırılmasında etkilidir ve uzun süre tokluk hissetmenize de neden olur.   

TARÇIN 

Kan şekerinin düşürülmesinde etkili 

Özellikle her gün 1 çay kaşığı kadar tarçın veya 1- 2 fincan tarçın çayı tüketimi ile 40 gün sonunda ortalama kan şekeri seviyesi üzerinde % 5- 15 oranında düşüş olduğunu gösteren çalışmalar vardır.  

  • Midenin boşalma hızını geciktirir, böylece daha az kalori almaya destek sağlar 
  • Sindirim şikayetlerinde etkili, gaz ve şişkinlik hissini gidermek için kullanılır 
  • Vücut direncini arttırır.  

Önemli Not:Bitki çayları doğru kullanılmadığında olumsuz etki gösterebileceğinden tüketimlerinde dikkatli davranmak gerekir.