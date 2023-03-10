Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan taşınmazlara yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler (Market, bakkal, kuaför, avukatlık büroları vb.), ZDS kapsamına girer. KOBİLER, Fabrikalar vb. tesislere DASK kapsamında değildir. Bu tür büyük işletmeler için sigorta şirketleri teminat vermektedir. Zorunlu Deprem Sigorta bedeli bir tür vergi midir? Hayır, vergi değildir. Zorunlu Deprem Sigortası’nın, deprem vergisi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı bulunmamaktadır. DASK gelir vergilerinden herhangi bir pay almamaktadır. DASK fonları, sadece sigortalıların ödediği poliçelerden oluşmakta, bu fonlar yalnızca sigortalılara yapılacak hasar ödemeleri için kullanılmaktadır. DASK, sigorta primidir ve taşınmaz hasar gördüğünde bu primlerden oluşan fonlar ile sigortalıya ödeme yapılır. DASK’ın ödeme gücü yeterli mi? DASK, ödeme gücünü bilimsel çalışmalar ile yapılan modellemelere dayandırmakta ve olabilecek maksimum büyüklükte bir depreme göre çalışmalarını yürütmektedir. Kurumumuz, teminat verdiği tüm poliçelerin tazminatlarını ödeyebilecek güçtedir.

DASK’a hasar ihbarında süre kısıtlaması var mıdır?

Sigortalılarımız herhangi bir süre kısıtı bulunmadan hasar ihbarlarını yapabilirler. Sigortalılarımız 2 yıllık zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla diledikleri vakit hasar ihbarlarını yapabilirler. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda “Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç on beş işgünü içinde DASK ’a veya Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunma” yükümlülüğüne ilişkin bir düzenleme bulunmaktadır. Bahse konu düzenleme, hasarın azaltılması için ivedi tedbir alınmasını sağlamak ve binanın zarar görmesinden sorumlu kişiler var ise bu kişiler nezdinde gerekli işlemlerin hızla başlatılabilmesini temin etmek üzere getirilmiş bir kuraldır. Sigortalının tazminat talep etme hakkını kısıtlayıcı/zamanaşımı süresini daraltıcı bir düzenleme değildir.