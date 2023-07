Bir içecek tüketmek sadece elinizdeki meşrubatla ilgili değil, onunla birlikte gelen deneyimle de ilgilidir. İçtiğiniz içeceğin tadını sonuna kadar çıkarmak istiyorsanız, doğru bardak türleri kullanmak büyük fark yaratabilir. Kokteyllerden meyve sularına bir içecek içmek, bir araya getirilmiş birçok tat ve dokudan oluşan bir tecrübedir. Her birinci sınıf içki türü için her bir içeceğin ayrı özelliklerini geliştirmek adına kendine özgü özelliklere sahip belirli bir cam türü vardır. Bazı bardakların aromayı korumak için dar bir ağzı bulunur, bazılarının ise içeceğin vücut ısısıyla ısınmasını önlemek için uzun bir sapı vardır. Her bardak, içeceği daha iyi hale getirmek için tasarlanmıştır ve gerçekten de işe yarar. Bununla birlikte bu kadar çok içki türü varken halihazırda mevcut birçok bardağa ayak uydurmak ve hangi bardağın ne için kullanıldığını tespit edebilmek bazen kafa karıştırıcı olabilir. Bu yazımızda en popüler bardak türlerini listeledik ve hangi bardak ne için kullanılır, sizin için derledik.

Neden Farklı Bardak Türleri Kullanılır?

Her farklı içeceği daha iyi hale getirmek için farklı bardak çeşitleri vardır. Elbette bizim geleneksel olarak kullandığımız ve her evde bulunan su bardakları, en yaygın olarak tercih edilen bardak çeşitleri arasında yer alır, ancak bunların kullanımı için ek faktörlere ya da koşullara ekstra özen gösterilmesi gerektiğini pek söyleyemeyiz. Öte yandan geliştirilmiş aromalar ve doğru sıcaklıklar, sudan farklı içecekleri tüketirken oluşan içme deneyimini iyileştiren iki temel faktördür. Aşağıda farklı içecekler, yerler ve atmosferler için uygun bardak seçeneklerini listeleyerek onları tanımanıza ve daha sofistike bir parti sahibi olmanıza yardımcı olacak önerilerde bulunuyoruz.

Hangi İçecek İçin Hangi Bardak Kullanılmalı?

1. Şarap Kadehi

Kırmızı şarap için tasarlanan kadehler, şarabı kolayca döndürmek ve havalandırmaya yardımcı olmak için daha büyük, yuvarlak bir kaseye sahip olmalıdır. Uzun sap, çok ısınmasını önlemek için eli içecekten uzak tutar.

Örnekler: Pinot Noir, Syrah.

2. Beyaz Şarap Kadehi

Beyaz şarap kadehlerinin ağız alanı daha küçüktür ve bu nedenle şarabın çok hızlı oksitlenmemesi için havalandırılacak daha küçük bir yüzey alanı oluşturur. Bu, beyaz şarapların genellikle sahip olacağı daha hafif ve hassas notaları korumak içindir.

Örnekler: Chardonnay, Sauvignon.

4. Flüt Kadeh

Köpüklü şarap baloncukların korunmasına yardımcı olacağından ve çok hızlı bir şekilde düzleşmesini önleyeceğinden daha da az yüzey alanına ihtiyaç duyar. Uzun, ince çanağı ve küçük ağzıyla flüt kadehler, özellikle şampanya için kullanılır.

Örnekler: Şampanya, Prosecco, Bellini.

5. Kokteyl Bardağı

Klasik, geleneksel kokteyl bardağı, genellikle 85 ila 170 gram olmak üzere çeşitli boyutlarda gelebilen ters koni bir kasedir. Buzsuz kokteylleri servis etmek için kullanılır. Şekli, tüm geleneksel kokteyllerin ilginç aromalara sahip olacağı gerçeğinden evrilmiştir ve geniş ağız, içicinin burnunun içeceğin yüzeyine yaklaşmasına ve tamamen kapanmasına, böylece kokteylin kokusunu ve tadını tam olarak alabilmesine izin verir.

Örnekler: Martiniler, Cosmopolitan

5. Highball Bardağı

Bir highball bardağı, alkolsüz bir karışımdan oluşan ve buz üzerine dökülen 'uzun' kokteyller ve benzeri karışık içecekleri servis etmek için kullanılan cam bir bardaktır.

Örnekler: Virgin Mojito, Rakı, Cin & Tonik.

6. Irish Coffee Kadehi

İsminden de anlaşılacağı gibi Irish Coffee veya Hot Toddy gibi sıcak kokteyller, en iyi şekilde, ısıya dayanıklı camdan yapılmış ve içeceği rahat bir şekilde tutmanızı sağlamak için saplı bir Irish Coffee bardağında servis edilir.

7. Martini Kadehi

Martiniler başlangıçta kokteyl bardaklarında servis ediliyordu, ancak içecek 90'lı yıllarda çeşitli votka bazlı bir evrim geçirerek porsiyon boyutları büyüdü. Martini bardakları, genellikle daha büyük bir kaseye sahip olmaları ve altlarının tamamen konik olmasıyla geleneksel kokteyl bardaklarından farklılık gösterir.

8. Viski Kadehi

Old-Fashioned ya da Tumbler olarak da bilinen viski kadehleri ağır tabanlı, kısa, geniş, sapsız bir camdır. Geniş tabanı, onu karışık içecekler için popüler kılar ve ayrıca viski, cin ve brendi gibi saf likörlerin içilmesinde kullanılır. Cin hangi bardakla içilir sorusuna viski bardağı yanıtını vermemiz mümkündür.

9. Likör Bardağı

Likör kadehi, az miktarda tatlı likörün tadını çıkarmak için tasarlanmış, kısa saplı ve genişletilmiş kenarlı küçük bir bardaktır, üstelik camı da diğer bardak çeşitlerine göre biraz daha kalındır.

10. Shot Bardağı

Tipik olarak az miktarda güçlü likör servis etmek için kullanılan shot bardakları, içeceğinizin tadını çıkarmak yerine kolaylık sağlamak için tasarlanmıştır, farklı şekil ve boyutlarda karşınıza çıkabilirler.

11. Bira Kadehi

Muhtemelen birayı doğrudan şişesinde veya bira bardağında görmeye alışkın olsanız da, aslında birkaç farklı bira bardağı stili vardır. Bu klasik stillerin yanı sıra, buğday, pilsner, lager ya da malt biralarla en iyi şekilde çalışan lale gibi stiller arasından seçiminizi yapabilirsiniz.