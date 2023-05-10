Ocak
Hamsi, çinekop, dil, istavrit, kalkan, kefal, lüfer, pisi, palamut, uskumru ve tekir.
Şubat
İzmarit, akya, dil, istavrit, pisi, kalkan, lahos, kefal, mezgit, levrek.
Mart
Kalkan, kefal, mezgit, gümüş, izmarit, akya, dil, lahos, levrek.
Nisan
Mezgit, kalkan, izmarit, levrek, akya, barbun, karides, kefal, trança.
Mayıs
Levrek, gümüş, kalkan, mezgit, akya, barbun, iskorpit, izmarit, karides, yılan, trança.
Haziran
Sardalya, orkinos, trança, akya, iskorpit, kılıç, yılan, mercan.
Temmuz
Sardalya, akya, çipura, iskorpit, karagöz, kılıç, mercan, orfoz, orkinos, somon, trança.
Ağustos
Lüfer, çipura, palamut, sardalya, akya, barbun, karagöz, kılıç, mercan, orfoz.
Eylül
Palamut, sardalya, çipura, lüfer, barbun, tekir, akya, karagöz, kırlangıç, orfoz.
Ekim
Levrek, barbun, palamut, torik, uskumru, kılıç, sardalya, akya, çipura, kırlangıç, lüfer, orfoz, tekir, uskumru.
Kasım
Lüfer, uskumru, çipura, dil, hamsi, akya, istavrit, kefal, kırlangıç, orfoz, tekir, palamut.
Aralık
Hamsi, dil, istavrit, akya, lüfer, palamut, uskumru, tekir.
İçeriğindeki sağlıklı yağların bozulmaması ve fazla yağ tüketiminden kaçınmak için balığı yağda kızartmak yerine haftada en az iki kez fırında, ızgara veya buğulama olarak tüketmelisiniz.
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