Ocak

Hamsi, çinekop, dil, istavrit, kalkan, kefal, lüfer, pisi, palamut, uskumru ve tekir.

Şubat

İzmarit, akya, dil, istavrit, pisi, kalkan, lahos, kefal, mezgit, levrek.

Mart

Kalkan, kefal, mezgit, gümüş, izmarit, akya, dil, lahos, levrek.

Nisan

Mezgit, kalkan, izmarit, levrek, akya, barbun, karides, kefal, trança.

Mayıs

Levrek, gümüş, kalkan, mezgit, akya, barbun, iskorpit, izmarit, karides, yılan, trança.

Haziran

Sardalya, orkinos, trança, akya, iskorpit, kılıç, yılan, mercan.

Temmuz

Sardalya, akya, çipura, iskorpit, karagöz, kılıç, mercan, orfoz, orkinos, somon, trança.

Ağustos

Lüfer, çipura, palamut, sardalya, akya, barbun, karagöz, kılıç, mercan, orfoz.

Eylül

Palamut, sardalya, çipura, lüfer, barbun, tekir, akya, karagöz, kırlangıç, orfoz.

Ekim

Levrek, barbun, palamut, torik, uskumru, kılıç, sardalya, akya, çipura, kırlangıç, lüfer, orfoz, tekir, uskumru.

Kasım

Lüfer, uskumru, çipura, dil, hamsi, akya, istavrit, kefal, kırlangıç, orfoz, tekir, palamut.

Aralık

Hamsi, dil, istavrit, akya, lüfer, palamut, uskumru, tekir.

İçeriğindeki sağlıklı yağların bozulmaması ve fazla yağ tüketiminden kaçınmak için balığı yağda kızartmak yerine haftada en az iki kez fırında, ızgara veya buğulama olarak tüketmelisiniz.

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