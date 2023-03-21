Canlı yayında Yeliz Yeşilmen ile spiker Hande Sarıoğlu kavga etti. Yeşilmen, Hande Sarıoğlu için "İyisin ama boşsun" deyince güzel spiker kendi kendine konuşmadan edemedi. 2. sayfada Hande Sarıoğlu, Yeliz Yeşilmen'e öyle bir yanıt verdi ki sosyal medya gündem oldu.

Yeliz Yeşilmen, spiker Hande Sarıoğlu'nu hedef aldı. Ekranın güzel spikerine göre Yeşilmen, Hande Sarıoğlu için "İyisin ama boşsun" dedi. Yeşilmen yaptığı konuşmada, "Haber spikeri ve güzel bir hanımefendi, hele de kalçası... Dans ettiği için kovuldu herhalde, aklın hâlâ oynuyor mu abla?" "Çabuk unuttum..."

Hande Sarıoğlu'nun yanıtı sert oldu. Hande Sarıoğlu, "Geçmişi bu kadar çabuk unutan biri böyle yorum yapabilir mi? Evli erkekten kadın dayağı böyle olmaz mı? Oturun beni tanımıyorsunuz, iki tane koyamazsınız" diyerek oldukça sert bir polemiği başlattı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi