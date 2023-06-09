Altyapısı yine yol arkadaşı Uğur Büyükçınar’a ait olan şarkıda önceki şarkılarında alıştığımız retro hava daha da güçlenerek esmeye devam ediyor. Sözü ve bestesi Plak’a ait olan şarkı, ayrılmaya gönlü olmayan herkesin diline dolanacak.

HANDE PLAK KİMDİR?

10 yaşında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tam-zamanlı Piyano Bölümü'nü kazanan sanatçı, Piyano Bölümü’nü okurken aynı üniversitenin Müzikal-Tiyatro Bölümü'nü de kazanarak iki bölümden birden mezun oldu. İzmir ve İstanbul'da sahne aldı, tv programlarının müzik ekibinde piyanist ve vokalist olarak yer aldı. Sanatçı Aydilge’nin vokalistliğini yaptı.

Söz ve müziği kendisine ait olan, aranjesini konservatuvarda yıllarca aynı sınıfı paylaştığı arkadaşı Uğur Büyükçınar'ın yaptığı ilk teklisi KORK 'u Temmuz 2022'de paylaştı. Aralık 2022’de de şarkının duygu dünyasını daha romantik bir dille öne çıkaran KORK Akustik’i yayınladı. Şubat 2023’te altyapı dünyasını Uğur Büyükçınar’ın kurduğu ikinci projeleri NASIL UNUTTUN yayınlandı ve önemli listelerde yer aldı. Haziran 2023’te de Sen Kokuyor isimli yeni şarkısı klibiyle birlikte yayınlandı.

Müziğini yaşanmışlıkların derin izleri olarak tanımlayan Plak, dinleyen herkesin kendi hikayesine ait bir iz bulacağına inandığı şarkılarını daha çok kişiye sunmak için heyecanla çalışmalarını sürdürüyor.