Hayal kırıklığına uğramış bir kalbin naif isyanını anlatan sözlerini retro tınıların sardığı 'Nasıl Unuttun', güçlü melodileriyle Feza Sound etiketiyle dijital dünyaya giriş yaptı. Söz ve bestesi Hande Plak’a ait olan şarkının altyapı dünyasını yaratan Uğur Büyükçınar, son zamanlarda öne çıkan Synthwave tarzı ile 80’lere gönderme yapıyor. Plak, “Nasıl Unuttun” ile, çoğu kez çekinip soramadığımız bu soruyu şimdi cesurca haykıracağımız yeni bir yol açıyor.

Hande Plak , Uğur Büyükçınar - Nasıl Unuttun

Söz & Müzik: Hande Plak Aranje: Uğur Büyükçınar Gitar: Ali Okşar Back Vocal: Okan Albayrak ,Emre Şahin Mix: Serdar Ayyıldız Mastering: Ufuk Kevser FEZA SOUND 2023 Gittiğim her yoldasın, Söyle niye yine rüyamdasın ? Aklıma gelme artık kendime geleyim. İnanmıştım evim olduğuna, Şimdi kaldım yine bak bir başıma. İzin ver, bu gece eve dönmeliyim. Birdenbire geldiğin dün gibi Hala bana özlediğim gibi baksan, Yine bana kalsan. Birdenbire kurduğum düşleri, Toplar giderim kırık kalbimi soldurmam. Erittim buzlarını boğuldum Kıyılarına yüzdüm de yoruldum Beni sevdiğini nasıl unuttun ? Erittim buzlarını boğuldum Kıyılarına yüzdüm de yoruldum Beni sevdiğini nasıl unuttun? (YHM)