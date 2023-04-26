Red Bull sporcusu ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde finale çıkan Eczacıbaşı Dynavit’in yıldızı Hande Baladın’ın oyun karakteri olduğu ‘Hande Gibi Smaçla’ oyun severlerle yeniden buluştu. Geçen yıl büyük ilgi gören oyun, yine aynı formatta smaç, servis ve manşet aşamalarından oluşuyor. Üç aşamayı tamamladıktan sonra elde ettikleri skoru kaydeden oyun severler arasında haftalık puan tablosunda en yüksek skoru elde eden üç kişi, voleybol kiti kazanacak. Sekiz hafta sonunda en yüksek skoru yapan kişi ise gelecek sezon Eczacıbaşı Dynavit takımıyla Avrupa kupasında deplasman deneyimi kazanma şansı yakalayacak.

Oyun büyük ilgi topladı

İlk kez bir Türk voleybolcu için hazırlanan oyun olma özelliği taşıyan ‘Hande Gibi Smaçla’ geçtiğimiz sene büyük ilgi topladı. Yedi hafta boyunca 21 bin 807 kişi tarafından oynanan oyunda haftalık tabloda en yüksek puanı elde eden üç kişi Red Bull Shop’tan birçok hediye kazanırken, toplamda en yüksek skora ulaşan kişi ise Hande Baladın ile tanışma ve özel alanda maç izleme fırsatını yakalamıştı.

Hande Baladın: Bu heyecana herkesin ortak olmasını tavsiye ediyorum

Oyunun ödüllerinin geliştirilmesiyle birlikte daha da artan bir ilgiyle karşılaşacağını belirten Red Bull sporcusu Hande Baladın, “Red Bull ailesine, böylesine güçlü bir proje gerçekleştirdiğimiz ve bunu sürdürdüğümüz için çok teşekkür ederim. İlk kez bir Türk voleybolcu için hazırlanan oyunun karakteri olma imkanı bana sunuldu ve bununla gurur duyuyorum. Geçen sene gösterilen ilginin de üst düzeyde olması beni çok mutlu etti. Bu sene de gelişen ödülleriyle birlikte ilginin yine çok yüksek olacağını düşünüyorum. Bu heyecana herkesin ortak olmasını ve oyunu oynamasını tavsiye ediyorum.” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ