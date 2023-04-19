Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel'in 3 yaşındaki kızı Mavi'ye geçen sene kanser teşhisi konmuştu. Basına yansıyan bu olay sonrası açıklama yapan Gamze Erçel, kızının tedavi sürecinde olduğunu ve bu konuyla ilgili kendilerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım'la birlikte paylaştıkları eğlenceli bir videoya gelen yorum karşısında sakinliğini koruyamadı.

Gamze Erçel, gelen o yoruma cevap olarak kızı mavi'yle birlikte hastanede çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak şu notu düştü:

"Ah anneciğim ah... Biz neler yaşadık bir bilseler"

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi