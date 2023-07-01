Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşkı hız kesmeden ilerliyor. İkili, Kurban Bayramı tatili için tercihini İtalya'nın ünlü turistik mekanlarından Paraggi'den yana kullandı.

Plajda Sarmaş Dolaş

Son günlerde sosyal medya hesaplarından Coldplay konserine dair paylaşımlar yapan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bir süre önce bu fotoğrafları hesaplarından kaldırınca ayrılık söylentileri de gündeme gelmişti. Ancak bugün ikili, ünlü bir plajda keyifli bir güneşlenme anı yaşarken kameralara takıldılar.

Birbirlerini Öpücüklere Boğdular

Erçel ile Sabancı, ayrılık iddialarının tam tersine, şezlongda romantik anlar yaşayarak birbirlerine sevgi dolu öpücükler verdi.

Hande Erçel Bol Bol Bikinili Pozlar Verdi

Tatilin keyfini çıkaran Hande Erçel, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşarak hayranlarını büyüledi. Erçel'in tatil fotoğrafları kısa süre içinde 2 milyona yakın beğeni aldı, büyük bir ilgi gördü.