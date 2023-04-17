NOCTURNE, başarılı oyuncu Hande Erçel ile iş birliklerinin yeni sezonunda modaseverlere sinematografik bir hikaye sunuyor. İlkbahar/Yaz koleksiyonunun çeşitliliğini farklı duyguların dışa vurumuyla ilişkilendiren NOCTURNE, bu bağlamda kurguladığı reklam kampanyasında Erçel’i yaza dair bir senaryonun başrolünde hayal ediyor.

Yeni mevsimi düşlerken can dostu Azul’la fotoğraf sanatçısı Mehmet Erzincan’ın objektifine poz veren Hande Erçel, unutulmaz anılar biriktirmek için sabırsızlandığı yaz günlerine birbirinden çarpıcı NOCTURNE kombinleriyle ışınlanıyor. Azul’ün yardımcı oyunculuğunun ihtiyaç sahibi hayvanlara fayda sağlamasını amaçlayan marka, Melekler Şehri Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği’ne Azul adına bağışta bulunmasıyla sosyal sorumluluk konusundaki duyarlılığını da gözler önüne seriyor.