Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren bir isim olarak dikkat çekiyor. Bir süredir sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan Erçel, ilişkisiyle de gündemde kalmaya devam ediyor. Dün akşam, oyuncu Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününe katılan çift, mutluluklarını paylaşmak için poz verdi. Hakan Sabancı, bu özel günde Erçel'in ablası ve eniştesiyle de tanışarak, aileye resmi olarak girmiş oldu.

Ailecek Poz Verdiler

Sosyal medya platformlarında büyük bir takipçi kitlesi olan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, ünlü oyuncu Eda Ece'nin düğününe katıldı. Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'in aşk yaşadığı Hakan Sabancı ile de bu özel günde tanışma fırsatı buldu. İkili, müstakbel enişte ve baldız olarak birlikte poz verdi. Düğün boyunca eğlenceli anlar yaşayan Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım, kardeşi Hande Erçel ve Hakan Sabancı ile birlikte ayna karşısında mutluluk dolu bir poz yakaladı. Sosyal medya kullanıcıları, bu fotoğrafı görerek "Hakan aileye girdi" yorumunu yapmaktan geri kalmadı.