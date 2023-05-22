Ünlü oyuncu, Magnum’un gündüzden ilham alan yeni lezzeti Sunlover’ı yansıtan Hakan Yıldırım imzalı elbisesi ile La Croissette Magnum Plajı’nda bulunan Magnum Dipping Bar’da kendi Magnum’unu tasarladı.

Hande Erçel heyecanını “Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak Cannes’da bulunmak mutluluk verici. Davet geldiği andan itibaren başlayan heyecanım, buraya gelince daha da katlandı. Milyonların severek dinlediği JVKE’nin Golden Hour parçası benim de favorilerim arasında. Şarkının yeni versiyonunu Magnum partisinde dünyada ilk kez dinleyenler arasında olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.” diyerek dile getirdi.

Erçel, 22 Mayıs Pazartesi günü Magnum’un Cannes La Croissette’te gerçekleşecek partisine katılacak.