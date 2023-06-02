Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ nereli? Hamza Dağ kaç yaşında? Hamza Dağ evli mi?Hamza Dağ, Türkiye'nin gündemine oturan ve merak konusu olan bir isim haline geldi. Vatandaşlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Hamza Dağ kimdir, nereli? Kaç yaşında ve evli mi? İşte bu önemli siyasetçinin hayatına dair merak uyandıran detaylar...

Hamza Dağ hangi tarihte ve nerede doğdu?

Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ancak, nüfusa kayıtlı olduğu yer Balıkesir Sındırgı ilçesidir. Doğum yeri ve tarihi, siyasi kariyeri boyunca merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer almıştır.

Hamza Dağ hangi okullardan mezun oldu?

Hamza Dağ, 1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. Eğitim hayatındaki bu başarıları, Hamza Dağ'ın akademik ve hukuki alanda donanımlı bir siyasetçi olduğunu göstermektedir.

Hangi dönemlerde İzmir Milletvekili seçildi ve görev aldı?

Hamza Dağ, 2011 seçimleriyle birlikte 24. dönem İzmir Milletvekili olarak seçilmiştir. Ardından sırasıyla 25., 26. ve 27. dönemlerde tekrar İzmir Milletvekili olarak seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev yapmıştır. Milletvekilliği dönemleri boyunca çeşitli komisyonlarda görev alarak siyasi tecrübesini ve bilgisini artırmıştır.

Hamza Dağ hangi görevleri üstlendi?

Hamza Dağ, siyasi kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulunmuştur. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapmıştır. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olmuş ve Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştır. 29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

Hamza Dağ kaç çocuk babasıdır?

Hamza Dağ, evli bir siyasetçidir ve 4 çocuk babasıdır. Aile yaşamının yanı sıra siyasi görevlerini üstlenen Dağ, özel hayatında da sorumluluklarını başarıyla yerine getiren bir aile babasıdır.

Hamza Dağ şu anki görevi nedir?

Hamza Dağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanmış olan Dağ, partinin stratejik çalışmalarında ve politika oluşturma süreçlerinde önemli bir rol üstlenmektedir. Genel Başkan Yardımcılığı görevi, Hamza Dağ'ın siyasi kariyerindeki önemli bir aşamadır ve parti içindeki etkinliğini ve liderlik yeteneklerini göstermektedir.

Yenigün Haber Merkezi