Hamilelik döneminde hormonel dengesizlik nedeniyle diş etlerinde sorunlar görülebileceğine dikkat çeken uzmanlar, hamileliğin doğrudan diş ve diş etlerinde bir rahatsızlığa sebep olmayacağını belirtiyor. Çocuk sahibi olma planları yapanların gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığı bakım ve muayenelerini yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Detaylar haberimizde...

Üsküdar Diş Hastanesi Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, hamilelikte ortaya çıkabilecek diş eti problemlerine dikkat çekti.

Hamilelik dönemi oral hijyen eksikliğini daha çok arttırabilir

Hamile kadınlarda hormonel dengelerin bozulması nedeniyle diş etlerinde şişme veya kızarıklık görülebileceğini kaydeden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, “Bu şişmeler genel bir diş eti şişmesi veya lokal denilen bir dişi ya da bir kısım diş etini kapsayabilir. Diş eti şişmesinin sebebi direkt hamilelik değildir. Eğer altta yatan bir sebep olarak dişlerimize iyi bakmıyorsak, hamilelik döneminden önce de oral hijyen iyi yapılmamışsa, hamilelik dönemi bu oral hijyenin eksikliğini daha çok arttırabilir. Sonuç olarak daha şiddetli bir tablo ortaya çıkabilir.” diyerek ağız ve diş sağlığının önemini vurguladı.

Diş eti iltihabı hamileler üzerinde olumsuz etkilere sahip

Çocuk sahibi olma planları yapanların gebelik döneminden önce mutlaka ağız ve diş sağlığı bakım ve muayenelerini yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Bahar, “Diş eti iltihabının hamileler üzerinde erken doğum, düşük ağırlıklı doğum, düşük, preeklampsi ve alt genital bölge enfeksiyonu gibi çeşitli olumsuz etkilere sahip olduğu farklı çalışmalarla ortaya konmuştur.” uyarısında bulundu.

İkinci 3 aylık dönemde cerrahisiz tedaviler güvenli

Çalışmaların, hamileliğin ikinci 3 aylık döneminde yapılan cerrahisiz periodontal tedavinin güvenli olduğunu ve istenmeyen hamilelik problemlerinde bir artışa neden olmadığını açıkça gösterdiğini dile getiren Bahar, “Periodontal tedavinin diğer tedavi yöntemlerine göre olumsuz hamilelik sonuçlarında önemli bir azalma sağladığı, yapılan birçok çalışmayla gösterilmiştir.” diye konuştu.

Tedavi için kadın doğum uzmanının onayı önemli

Hamilelik döneminde diş tedavisi için hastanın kadın doğum doktoruna danışılması gerektiğine dikkat çeken Bahar, “Hamilelik döneminde diş taşı temizliği gibi cerrahisiz periodontal tedavilerin yapılabilmesi için hastanın kadın doğum doktoruna danışılması önemlidir. Akabinde hamile hastalara uygulanan özel protokoller yerine getirilir ve uygulama yapılır. Cerrahi tedavilerin ise çok acil olmadığı sürece hamilelik sonrasına bırakılması tavsiye edilir.” açıklamasında bulundu.