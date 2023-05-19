Hamilelik Krampları

Hamilelikte kramp, kalsiyum ve magnezyum eksikliği nedeniyle meydana gelir. Hamilelikte, anne karnındaki fetüs sürekli büyür.Bu büyüme ile beraber enerji,vitamin ve mineral ihtiyacı da artar.Bu sebeple hamilelerin fetüsün bu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bazı minerallerin takviyesinden faydalanmaları lazımdır.Magnezyumda bu önemli mirallerden birisidir.Magnezyum takviyesi gereklidir çünkü eksik olması durumunda kramplar meydana gelmeye başlar.Bunun dışında büyüyen rahmin, dolaşım sistemindeki toplardamar sisteminde oluşturduğu baskı ile buna bağlı ortaya çıkan dolaşım sistemi sorunları da kramplara sebep olabilmektedir.Hamilelikte çoğunlukla gece oluşan bu kramplar uyku düzenine de zarar verebilir.Kramp şikayetleri olan hamilelerin Kadın Doğum Uzmanına başvurmaları ve gerekli olan ilaçlara başlamaları gerekir.

Hamilelikte yaşanan kramplara karşı öneriler;

-Gün içinde hafif ve tempolu yürüyüşler yapılmalı

-Ayakkabı olarak yarım topuklu ayakkabı kullanılmalı

-Uzun süre ayakta durmaktan ya da oturmaktan kaçınılmalı

-Bacak bacak üstüne atılmamalı

-Bol bol sıvı tüketilmeli

-Fazla kilo almamaya özen gösterilmeli

-Uyumadan önce ılık olarak bir duş yapılmalı

Mide Bulantıları

Hamileliğin ilk 3'üncü ayında hormonların etkisi artar.Buna bağlı olarak da özellikle sabahları mide bulantısı ve kusmalar meydana gelebilir.Fakat bu bulantılar çoğunlukla hamileliğin 12'inci haftasından itibaren azalmaya başlar.İlerleyen gebelik aylarında (16'ıncı haftada)tamamen biter.Bulantılara karşı kokusu olmayan,yağsız ve baharatsız besinlerin tüketilmesi faydalıdır.Az ve sık beslenmekte önemlidir.Tuzlu besinler (kraker,sade cips,beyaz leblebi,galeta,grissini,muz gibi...) mide bulantılarına iyi gelir.Ancak her önleme karşı bulantı ve kusma halen devam ediyorsa uzmana danışılmasında fayda vardır.

Hamilelikte Reflü

Mide asidinin, mideden yemek borusuna doğru geri kaçması durumuna reflü denir.Özellikle hamilelik sırasında artan progesteron hormonu nedeniyle yemek borusunun ucundaki kapakçığın basıncı düşer.Buna bağlı olarakta reflü meydana gelir.Hamilelik ilerledikçe karın içi basıncında artış olur ve bu durum nedeniyle mide üzerinde meydana getirdiği baskı da yakınmaları artar. Hamilelik öncesinde olmayan ancak hamilelikle birlikte görülmeye başlayan reflü, çoğu zaman hamileliğin sonuçlanmasıyla kendiliğinden geçer.Hamilelikte reflüye karşı,yavaş yemek yenmeli,yemek iyice çiğnenmeli,az ve sık aralıklarla beslenilmeli,fazla kilo almaktan kaçınılmalı,kafeinli içeceklerden uzak durulmalı,öğün aralarında bol sıvı tüketilmeli,yatmadan en az 2 saat önce besin alımı bırakılmalı,yatarken yüksek yastık kullanılmalı ve baharatlı besinlerden uzak durulmalıdır.