-Uzmanlar, badem ve bebe yağını çatlak tedavisi için uygun görmektedirler. Yeni oluşmuş çatlaklara kökten çözüm bulan bu doğal karışımlar, bebeğe ve anneye herhangi bir yan etkisi bulunmadığından hamilelik esnasında kullanılmasında sakınca görülmemektedir.

-Cildi şekerle ovmak çatlağın olduğu bölgeyi temizler.

Bunu yapmak için: Bir bardak şekeri badem yağı veya hindistancevizi yağı ile az bir miktarda karıştırın. Biraz limon suyu ekleyin. Karışımı, vücudunuzda çatlama izlerinin olduğu kısımda ovalayın. Karışımı 8-10 dakika sürün. Duş alırken ve haftada birkaç kez tekrarlayın.

-Dengeli beslenmek, hızlı kilo alıp vermekten kaçınmak, düzenli ama çok zorlayıcı olmayan egzersizler, vücudun nemlenmesine önem vermek, çatlakların oluşumunun azalmasında etkilidir. Özellikle banyo sonrası mutlaka nemlendirici krem sürülmelidir.

-Aloe vera bir çatlak kürü olarak kullanılabilir. Saf aloe vera hem doğal bir iyileştirici madde hem de iyi bir cilt yumuşatıcısıdır.

-Ilık su ile duş almak ve küçük dairesel hareketler ile karın bölgesine masaj yaparak da çatlakları azaltabilirsiniz. Hatta mümkünse ılık ve bazen de soğuk su ile duş almak deri de şok etkisi yapmakta ve deriyi güçlendirmektedir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ