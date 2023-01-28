GAZZE (AA) - Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Yahudi yerleşim birimine yönelik silahlı saldırıyı, Batı Şeria'nın Cenin kentinde 9 Filistinlinin öldürülmesine "hızlı bir karşılık" olarak nitelendirdi.

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs kentinde gerçekleşen kahramanca eylemi kutluyoruz. Bu eylem, Cenin katliamına verilen hızlı bir karşılıktı." ifadelerini kullandı.

Mısri, "bu eylemin aynı zamanda direnişin İsrail suçlarına karşılık vermeye kadir olduğunu" gösterdiğine dikkati çekti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'teki eylemi İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'ndaki katliama karşı beklenen bir karşılık olarak yorumladı.

Tansiyonun yükselmesinden İsrail'i sorumlu tutan Kasım, "Öldürme ve kutsallara el uzatmanın tansiyonu ciddi anlamda yükselteceğine dair işgalciyi (İsrail'i) defalarca uyardık, öyle de oldu." dedi.

Hamas yetkilileri, sert açıklamalarına rağmen saldırıyı üstlenmekten kaçındı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Neve Yakov adlı yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagoga yönelik silahlı saldırıda 7 sivilin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Polisin olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiği belirtilmişti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak Perşembe düzenlediği baskında 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda Doğu Kudüs'te 22 yaşında bir Filistinli genç hayatını kaybetmişti.



