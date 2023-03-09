AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar nedeniyle Deniz Akkaya, hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın davaya dönüşmesi halinde Akaya'ya hakaret ve aşağılama, kamuoyuna yanıltıcı bilgi yayma, tehdit, hakaret ve iftira etme suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istenebilir.

Deniz Akkaya, ABD'de kara para aklamaktan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz ile AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent'in fotoğrafını paylaşarak çeşitli iddialarda bulundu. Akkaya, Levent'i yalancılıkla ve dolandırıcılıkla suçlayarak geri adım atmadı.





Haluk Levent, Akkaya'nın iddialarına karşı suç duyurusunda bulundu ve bunların kanıtlanmasını istedi. Deniz Akkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına hakaret ve aşağılama, yanıltıcı bilgi yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlamalarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulma açıldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi