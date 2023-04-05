Ahbap derneği ile yaptığı yardımlarla adından söz ettiren Haluk Levent'e milletvekili adaylığı geldiği iddia edilmişti. Haluk Levent, hakkında çıkan adaylık haberlerini 8,7 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabından yalanlayarak, "Bugün de başka bir siyasi parti gönüllüleri siyasete gireceğimi yazmışlar. Tabii ki öyle bir şey yok. Yıllarca yazdım. Olmadı, olmayacak. Zaten bir siyasi partiye girsem patavatsızlığımdan ve şapşallığımdan partinin oyu dibe düşer. Şu anda tek gündemim deprem. Bilginize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi